«Una grande rivoluzione ma per sfruttarla servono regole e pianificazione»

È una rivoluzione ormai in atto e, come tutte le rivoluzioni, porterà con sé profonde trasformazioni sociali. Ma l’utilizzo dell’intelligenza artificiale è un fenomeno irreversibile, da cui non si può prescindere. «La tecnologia non si può fermare, ma può e deve essere governata con regole precise», spiega Stefano Poliani, presidente del Digital Innovation Hub Lombardia, la piattaforma nata per guidare e assistere le pmi nella trasformazione digitale.

A che punto sono le aziende lombarde?

I dati emersi dal nostro ultimo report dimostrano che sono pronte alla sfida. Siamo agli inizi di questa rivoluzione, ma c’è la consapevolezza che l’intelligenza artificiale porterà grandi vantaggi anche economici e quasi tutte le aziende si stanno attrezzando per implementare soluzioni di questo genere con gradualità differente, a seconda dei settori, degli ambiti aziendali e delle dimensioni. È più facile e rapido per le grandi aziende, attive in settori in cui sono più elevati l’uso della sensoristica e la digitalizzazione, come l’automotive o la meccatronica. Per le aziende più piccole è più difficile sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale e proprio a queste si rivolge in particolare il nostro supporto.

C’è differenza di utilizzo anche tra gli ambiti aziendali?

Certo: si tratta di soluzioni più facili da implementare nelle funzioni aziendali in cui è già radicato l’uso di tecnologie digitali e 4.0, quindi nei campi della progettazione, dell’ingegneria e del controllo qualità. Aree aziendali come logistica e supply chain, oppure marketing e vendite o gestione clienti sono invece più indietro, anche per una mancanza di sufficienti dati disponibili. Ma le aziende si stanno rendendo conto che anche in questi ambiti le percentuali di crescita e riduzione dei costi sono elevati. Molti studi dimostrano che le aziende che hanno implementato soluzioni di intelligenza artificiale hanno performance finanziarie migliori rispetto a quelle che lo hanno ancora fatto, con tassi di crescita doppi, a parità di fatturato.