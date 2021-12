Una guida di 96 pagine per le iscrizioni e le scelta delle superiori

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Tre scuole is megl che one», verrebbe da dire scimmiottando la pubblicità di un celebre gelato che oltre 20 anni fa rese noto al grande pubblico un giovane Stefano Accorsi. Il primo consiglio che ci sentiamo di dare agli studenti che dal 4 gennaio dovranno scegliere la scuola dell’anno prossimo è quello di individuare tre istituti preferiti anziché uno solo.

A causa delle stringenti regole anti-Covid (che presumibilmente resteranno anche nel 2022/23) e dei cronici problemi di spazio molti dirigenti scolastici nei mesi scorsi sono stati costretti a rigettare le domande in eccesso. E così gli studenti sono stati smistati in automatico sulla seconda o terza scelta.

Meglio allora evitare gli automatismi ed essere padroni del proprio destino. Specialmente quando c’è da compiere un passo, come la scelta delle superiori, che può condizionare (in bene o in male) anche lo step successivo, che sia lo sbocco lavorativo oppure la prosecuzione degli studi all’università o all’Its (gli Istituti tecnici superiori).

Il Sole 24 Ore ne è consapevole ed è per questo che manda in edicola martedì 21 dicembre (a 0,50 euro più il prezzo del quotidiano) una Guida di 96 pagine, realizzata in collaborazione con l’Associazione nazionale presidi (Anp), che possa aiutare le famiglie a prendere la decisione più consapevole e orientata possibile. Gli strumenti per farlo del resto non mancano. A volte basta solo saperli cercare.