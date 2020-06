Una guida anti-panico a un esame ricco di novità

Conto alla rovescia per la maturità 2020. L'appuntamento è per mercoledì 17 giugno alle ore 8.30 quando un primo plotone degli oltre 500mila studenti coinvolti tonerà in classe dopo tre mesi di lezioni a distanza.

A causa della pandemia sarà un esame di Stato ricco di prime volte. Innanzitutto per gli studenti che anziché avere a disposizione due prove scritte e un orale dovranno cimentarsi solo con un colloquio di un'ora articolato in 5 step.

Novità in vista anche per gli insegnanti che parteciperanno alle commissioni formate solo da membri interni (più il presidente esterno) e i dirigenti scolastici che dovranno assicurare il rispetto di tutte le norme di sicurezza anti-contagio: due metri di distanza, obbligo di mascherina, percorsi di ingresso e uscita separati.

