Una idea degli affari e degli imprenditori velata di pessimismo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Quando un uomo è un uomo d’affari, allora cerca di fare affari. (...) Guarda ai numeri a non ai criteri. Deve fare affari. Non può fidarsi troppo degli altri e sa che gli altri non si fidano troppo di lui. È un uomo d’affari e deve fare affari». Della certamente originale omelia che l’arcivescovo di Milano, Mons. Delpini, ha pronunciato in occasione del funerale di Silvio Berlusconi, è questo il passaggio che di più ha colpito la mia sensibilità di economista. Da tempo guardo all’economia dalla ...