Una impresa strategica dalla ricostruzione alle frontiere dell’hi-tech

Con la caduta del muro di Berlino e con la pax aurea americana chiamata globalizzazione, la componente geopolitica sulla difesa e sull’elettronica conferma la sua cifra strategica sul piano internazionale. La tecnologia e la sicurezza sono elementi strutturali e persistenti del confronto internazionale fra blocchi di nazioni, che poco alla volta – anno dopo anno – assumono una crescente importanza, soprattutto quando alla competizione fra Est e Ovest – dopo la fine del socialismo reale – si sostituisce progressivamente quella fra Occidente ed Estremo Oriente, con la crescente egemonia nel Pacifico della Cina e con la sua scalata nelle gerarchie funzionali della nuova globalizzazione, originata dalla sua ammissione nella World Trade Organization.

L’Italia sta ora sperimentando una crescente marginalizzazione: non è più la cerniera fra Est e Ovest quando l’Ovest significava democrazia e l’Est comunismi, non ospita più il maggiore Partito comunista europeo, non è più la cerniera fra Nord e Sud del mondo posta nel cuore del Mediterraneo.

Nonostante questo, Leonardo è parte integrante della manifattura internazionale a forte caratura geopolitica. E, dunque, contribuisce sotto il profilo sistemico alla natura del Paese e al suo posizionamento. Se l’Italia rimane agganciata ai vagoni di testa delle democrazie occidentali è grazie – anche – ai suoi ultimi grandi gruppi industriali. Leonardo si trova sulla prossimità delle frontiere tecnologiche. E, dunque, anche l’Italia lo è. In un contesto internazionale contraddistinto da mutamenti significativi, l’Italia ha vissuto negli ultimi trent’anni la grande crisi dell’automobile, dell’informatica, della chimica. Una crisi dalla forza disarticolatrice.

Questa impresa – questo gruppo industriale, questa comunità – rappresenta un fortissimo fattore di stabilizzazione. Le sue fabbriche, i suoi laboratori e i suoi centri di ricerca – attivi in una pluralità di settori, prossimi alle frontiere tecnologiche del tempo – diventano gangli vitali ancora più essenziali per la fisiologia economica e manifatturiera, scientifica e culturale del nostro Paese. In una economia contraddistinta dalla prevalenza quantitativa delle piccole e delle medie imprese e dalla retorica culturale che ne valorizza vantaggi e virtù, la grande impresa italiana è stata smontata.

Questo non è accaduto con Finmeccanica. Fra gli anni Novanta e gli anni Duemila, Finmeccanica-Leonardo si concentra, nel trinomio italiano metamorfosi-innovazione-bellezza, sul secondo elemento: l’innovazione. Ora – oggi e nei prossimi decenni – il gruppo industriale italiano rimane proiettato nel futuro con il suo nocciolo duro dell’intelligenza artificiale, dei supercalcolatori e della manifattura a tre dimensioni. In coerenza con la razionalità ben temperata enunciata dal filosofo e matematico Ludovico Geymonat sul secondo numero del 1954 di «Civiltà delle macchine», la rivista aziendale della allora Finmeccanica diretta da Leonardo Sinisgalli: «Nulla vieta che le tecniche razionali possano venire corrette, perfezionate, sostituite; la loro razionalità non significa assolutezza. Ogni assolutezza, anzi, equivarrebbe a negazione della razionalità, perché significherebbe appello a qualcosa di superiore a noi, di trascendente, di non umano. L’importante è che quelle “tecniche” siano sempre uno strumento dell’uomo: “Qualcosa che egli domina, non qualcosa da cui è dominato”». Perché questa è l’industria: tecnologia e fabbrica, innovazione e cultura, presente e futuro.