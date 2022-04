Una leadership partecipativa e la sostenibilità come valore condiviso

I punti chiave Anasf

L'edizione 2022 di Consulentia, appuntamento di Anasf (associazione di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) nella sua edizione nazionale apertasi a Roma, all'Auditorium parco della musica si apre con il consueto appuntamento “Un'ora con” che tradizionalmente serve a introdurre alle tematiche specifiche del mondo della consulenza cercando di allargare gli orizzonti. E quest'anno questo appuntamento ha visto come partecipanti Beatrice Venezi, pianista, compositrice e direttore d'orchestra; e Paolo Taticchi, docente di Strategia aziendale e Sostenibilità, University College London. Entrambi giovani entrambi con storie di successo.

Secondo Venezi la leadership partecipativa passa dalla valorizzazione e dalla responsabilizzazione dell'interlocutore. E per questo centrale è il momento dell'ascolto. Saper indirizzare restando sempre in ascolto. Una sfida che come ha sottolineato il presidente di Anasf, Luigi Conte, è sicuramente centrale anche per i consulenti finanziari.

A Beatrice Venezi abbiamo chiesto come mai abbia accettato di stare davanti a una platea di consulenti finanziari. Secondo il direttore: «Ci sono tanti elementi in comune, proprio a partire dall'idea di leadership che si mette in atto, ma anche la tipologia di ascolto, sia nei confronti della nostra squadra - nel mio caso l'orchestra - sia rispetto al pubblico. A volta la musica classica è rimasta chiusa su se stessa ed è importante non rimanere legati a vecchi schemi elitari. Occorre recuperare una comunicazione con il pubblico. E questo mi pare comune anche ai consulenti». Venezi si è occupata anche di divulgazione e ricorda che le strategie di avvicinamento sono diverse perché diversi sono i pubblici da avvicinare.

L'essere artisti però ha una caratteristica che sempre più riguarda tutto il mondo del lavoro: ovvero la discontinuità degli impieghi, l'alternanza tra periodi di maggiore o minore impegno, ma anche di retribuzione e possibilità di risparmio. Da questo punto di vista Venezi spiega: «Cerco di informarmi, di natura sono molto curiosa e mi piace capire cosa succede. Per esempio sto cercando di capire adesso cosa sono le criptovalute». Ma aggiunge: «Ho un consulente finanziario e mi trovo bene, perché non è il mio settore e ritengo necessario affidarsi a chi ha una competenza. Mi fido del mio consulente, ma ho un'interlocuzione stabile e cerco di informarmi».

Per Luigi Conte, l'elemento di collegamento tra i due mondi è proprio quello di fare conoscere al pubblico qualcosa che è visto con distanza da molti. Discorso che vale sia per la musica classica che per la consulenza finanziaria. E dunque se la leadership e l'idea di un lavoro comune, come quello dell'orchestra, aprono Consulentia, il secondo passaggio riguarda la sostenibilità. Paolo Taticchi sottolinea l'importanza della creazione di valore condiviso, rispetto al quale il lavoro dei consulenti, diffusi capillarmente su territorio, è quello di aiutare a capire e orientare verso scelte di sostenibilità.