Una Lega Anseatica digitale al servizio dei cittadini

La competizione tra aziende e Stati oltre a essere deleteria per i processi democratici rischia di far perdere opportunità di crescita economica, innovazione tecnologica e leadership politica agli Stati occidentali e democratici.

È arrivato il momento di cambiare approccio: bisogna passare dalla competizione alla cooperazione. Le aziende non possono erodere il potere e il ruolo dello Stato, ma lo Stato deve iniziare a guardare al digitale come a un asset geopolitico e ad agire di conseguenza: regolando le aziende, ma anche trovando il modo di collaborare con loro e per loro con altri Stati per favorire un’innovazione digitale sostenibile e ispirata ai valori delle nostre democrazie.

Servono nuove alleanze, una sorta di Lega Anseatica del digitale. L’idea non è nuova. Jared Cohen, un uomo d’affari con un passato al dipartimento di Stato americano, ha proposto un’alleanza politica di tecnodemocrazie che ha chiamato “T -12”; comprenderebbe anche Giappone e India e punterebbe a unire le risorse e influenzare le regole. Comprese quelle sull’intelligenza artificiale che andrebbe a essere normata in un quadro etico. Prima di lui, nel 2019, il governo giapponese ha proposto l’Osaka Track. Fino a ora, forse complice la pandemia, questi approcci si sono limitati a programmi speranzosi.

Forse, l’incontro di qualche settimana fa a Pittsburgh ha sancito un cambio di passo: un’alleanza per il digitale che collimi opportunità, valori e strategie per mitigare i rischi potrebbe diventare realtà. È importante agire presto. Un’alleanza che permetta la condivisione di risorse – dati, know how, tecnologia, mercati – nei limiti di regolamentazioni ben definite permetterebbe di ampliare i benefici dell’innovazione digitale. L’Unione europea ha definito un quadro regolatorio per il digitale che traduce e protegge i valori delle nostre società in regole per il digitale e definisce, di fatto, standard ai quali le grandi aziende mondiali devono adeguarsi per operare nella Ue. Un’alleanza guidata dalla Ue, dunque, definirebbe un contesto ispirato dai valori e dalle regolamentazioni europee. I dati dei Paesi occidentali (Europa in testa) sono vari e preziosi: sono dati di qualità. Si potrebbe arrivare a numeri e qualità che possono rafforzare la democrazia, traendo benefici economici, politici e soprattutto sociali.