«Una legge sugli appalti che fa crescere il rischio di infiltrazioni mafiose»

«il più grave pericolo per questa terra è l’esercito degli indifferenti». A parlare è Antonello Cracolici, deputato regionale siciliano alla quinta legislatura consecutiva (dal Pci all’oggi Partito democratico) e in questa legislatura presidente della commissione regionale Antimafia.

Con la commissione siete stati in diverse città della Sicilia: dalle audizioni che avete fatto emerge una presenza ancora forte della mafia?

È forte, è presente ed è come la gramigna che si riproduce spesso attraverso i boss scarcerati. Ma c’è un elemento generazionale con un percorso quasi ereditario, da padre in figlio.

Cosa c’è che oggi che li rende un po’ più fragili?

Non riescono a ricostituirsi in quanto organizzazione governata in maniera unitaria: ci sono semplicemente cointeressenze tra famiglie che hanno traffici in comune e in particolare la droga la cui quantità in circolazione è aumentata . La Sicilia ha rapporti internazionali sempre più forti ma col paradosso che la mafia è una specie di intermediario tra la fase di acquisizione della droga e la fase di distribuzione. Ormai vi sono gruppi mafiosi in franchising.

Con la commissione siete stati a Castelvetrano, il paese di Matteo Messina Denaro. Che idea vi siete fatti?

Diciamo è evidente che la mafia continua a godere di un consenso di natura culturale di una società, fortunatamente meno tra i giovani, che in qualche modo è abituata a convivere con la presenza mafiosa e che al limite si indigna quando la mafia alza la testa, quando fa dei delitti eccellenti ma che torna nell’oblio quando si placa l’allarme sociale.

Si è parlato tanto di borghesia mafiosa, siamo strutturati a perseguirla?

Io credo di no, nel senso che il famoso concorso esterno che costituiva in qualche modo la tipizzazione di una fattispecie del reato penale ha elementi di complessità giuridica: è uno strumento che il più delle volte non è dimostrabile proprio perché è abbastanza etereo, cioè difficilmente trovi la borghesia mafiosa con la pistola fumante e quindi tutto è spesso in ragione deduttiva, indiziaria. Dal punto di vista giuridico c’è molto ancora da fare. Tanto più oggi che ci misuriamo con sfide incredibili: il sistema criminale si evolve e il sistema investigativo arranca.