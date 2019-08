Una legge che deve unire e non dividere

3' di lettura

Anche sull’autonomia differenziata monta il nervosismo. Riuscirà il governo ad approvare una riforma i cui esiti potrebbero essere irreversibili? Irreversibili perché il Parlamento, in base al c. 3 dell’art. 11, approva (ma non può emendare) con una legge rinforzata che non ammette un referendum abrogativo. E perché queste intese sono un patto tra esecutivi (regionale e nazionale) che potrà cambiare solo con la volontà di entrambi.

Sarà difficile che lo Stato possa unilateralmente riportare alle proprie competenze le materie trasferite. A meno che non si voglia introdurre nelle intese questa possibilità, e speriamo lo si faccia.

L’irreversibilità è solo una delle preoccupazioni di questa riforma alle quali molti osservatori stanno dando voce negli studi (e nelle audizioni presso la commissione per il federalismo fiscale e in quella per gli affari regionali). In questi studi, emerge che non si tratta di critiche ideologiche come talvolta il presidente della Regione Veneto Luca Zaia pensa che siano quando gli si presenta una voce di dissenso anche rispetto all’enormità delle richieste di trasferimento di materie avanzate delle Regioni. Zaia ripete che vorrebbe una discussione più informata e non solo critiche emotive da parte di chi non conosce le carte. Ha ragione: ci vorrebbe un dibattito più informato. E i primi a volerlo siamo noi cittadini.

Ma non è possibile, perché non si conoscono le carte. Gli unici testi sono quelli resi noti dalla ministra degli Affari regionali e delle autonomie Erika Stefani il 25 febbraio 2019 che hanno solo la prima parte (il Titolo I, otto articoli, tra questi: l’art. 2 con l’elenco delle materie richieste e l’art. 5 sui profili finanziari). La seconda parte – con le specifiche funzioni richieste per ogni materia – non la conosciamo. E le audizioni nelle commissioni parlamentari si sono svolte sul Titolo I, in particolare sull’art. 5 i cui commi contradditori - che suscitano «preoccupazioni per i possibili rischi sia sulla tenuta del vincolo di bilancio nazionale sia sulla garanzia della solidarietà interregionale» – sono stati sollevati da due Organi “non emotivi”: l’Upb (dal cui testo è tratta la citazione) e la Corte dei conti.

Emerge che si vuole disegnare un finanziamento simile a quello delle Regioni a statuto speciale e non come aggiustamento al margine a quello delle regioni a statuto ordinario. Nelle intese non c’è infatti alcun riferimento alla legge delega 22 del 2009 (di attuazione dei princìpi dell’art. 119 della Costituzione) e al decreto 68/2011, quello sull’autonomia di entrata per le Regioni a statuto ordinario.