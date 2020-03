Una leva per l’impresa del dopo coronavirus

Il testo dovrà chiarire alcuni aspetti cruciali, ad esempio quali contributi ricevuti in passato dall’azienda andranno sottratti nel calcolo finale del beneficio fiscale. Soprattutto ci si attende maggiore chiarezza sul perimetro delle grandi aree di investimento interessate: ricerca e sviluppo (credito di imposta del 12% fino a 3 milioni), innovazione (6% fino a 1,5 milioni), design (6% fino a 1,5 milioni), progetti ambientali e di trasformazione digitale 4.0 (10% fino a 1,5 milioni).

Per ora, in base alle prime indicazioni che arrivano dallo Sviluppo economico, si può dire che si va verso la possibilità di sommare, ai fini dell’agevolazione, gli investimenti che rientreranno nelle tre voci ricerca e sviluppo, innovazione, design; per un massimo totale, quindi, di 6 milioni di credito di imposta.

Restano i dubbi, soprattutto delle piccole imprese, sull’entità contenuta del beneficio. Solo con il prossimo decreto crescita comunque si capirà se ci sono margini per innalzare le aliquote. Tra le ipotesi in campo c’è anche una corsia preferenziale per le imprese meridionali, alle quali verrebbe destinato un “bonus” del 50% per ogni tipologia di investimento.