Una Liberazione da reclusi I medici e gli infermieri combattono oggi la pandemia come tutti coloro che allora lottarono per la democrazia di Emilio Gentile

(Fototeca Gilardi)

4' di lettura

È un paradosso dell’imprevedibile ironia della storia: la festa nazionale della Liberazione nell’anno 2020 sarà ricordata come la giornata della Reclusione nazionale, imposta dal governo a tutta la popolazione, per proteggerla dalla pandemia del Covid-19, che ha fatto migliaia di vittime, in una tragica commistione di solitudine e disperazione, solidarietà e speranza. Non ci saranno manifestazioni popolari per il settantacinquesimo anniversario della Liberazione. Nessuno avrebbe potuto prevederlo all’inizio del 2020. Si può invece prevedere la ripetizione delle polemiche, che nei sette decenni passati, hanno quasi sempre preceduto, accompagnato e seguito la festa della Liberazione, insieme a reiterati e sparsi auspici di concordia nazionale nello spirito della Resistenza.

La storia non si ripete. La storia si ripete. La storia è prevedibile. La storia è imprevedibile. Sono antinomie ricorrenti nella storiografia, fin dalle sue origini. I sostenitori dell’una o dell’altra tesi possono addurre esempi per confermare ciò che sostengono.

Un esempio è proprio la storia della festa della Liberazione. Ebbe origine il 22 aprile 1946, quando Umberto II, su proposta del presidente del Consiglio, il democristiano Alcide De Gasperi, promulgò un decreto luogotenenziale, col quale dichiarò il 25 aprile 1946 festa nazionale a «celebrazione della totale liberazione del territorio italiano». De Gasperi era a capo di un governo di coalizione con tutti i partiti antifascisti, e la sua proposta era stata sollecitata dal comunista Giorgio Amendola, sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

Dopo la istituzione della repubblica, nel suo primo anno di storia la festa del 25 aprile fu celebrata con la partecipazione unitaria dei partiti antifascisti in manifestazioni ufficiali e popolari. Ma già due anni dopo ci fu una imprevista novità: cessarono le manifestazioni unitarie per l’anniversario della Liberazione, perché comunisti e socialisti erano stati definitivamente esclusi dal governo. Iniziò allora, e si ripeté per quasi mezzo secolo, ogni 25 aprile, il conflitto fra socialisti e comunisti da una parte, democristiani e liberaldemocratici dall’altra, che reciprocamente si rinfacciavano di aver tradito lo spirito della Resistenza. Fin dal 25 aprile 1949, Primo Mazzolari, sacerdote antifascista, osservò: «La resistenza continua ma in nome della parte contro la Patria, perpetuando e aggravando la frattura. […] Se la Resistenza per colpa dei partiti non avesse perduta la sua iniziale nobiltà, se avesse conservato intatto il patrimonio spirituale dei suoi Morti, se invece di scavare una trincea avesse costruito un ponte, avrebbe salvato l’Italia».

Da allora, la storia del 25 aprile proseguì con la ripetizione di aspre polemiche fra gli antifascisti al governo e quelli all’opposizione, contrapposti nella rivendicazione della autentica eredità resistenziale. Invano si levarono appelli a celebrare in spirito di concordia nazionale l’evento che aveva generato la repubblica democratica in Italia. «Nel celebrare oggi l’anniversario della Liberazione, quarant’anni dopo quel 25 aprile 1945 – ammoniva nel 1985 Orazio M. Petracca sul «Sole 24 Ore» – sarà il caso di cominciare a dirci finalmente la verità. E la verità è che la classe politica forgiatasi nella Resistenza, insieme agli esponenti più attivi del mondo politico prefascista, fu capace di dare a questo Paese un regime democratico quando la maggior parte della popolazione italiana, compresi ampi settori dei gruppi dirigenti, non si poteva dire propriamente democratica».