Una lista di gadget super coinvolgenti per arricchire il tempo libero

Il crescente successo dei podcast non è certo stato privo di intoppi, a un certo punto sembrava essersi un poʼ smorzato. Poi però è arrivato Serial e il resto è storia. Il bello dei podcast è che chiunque è in grado di realizzare e trasmettere le proprie registrazioni. Tecnicamente lo si può fare anche con uno smartphone, anche se la qualità dell'audio avrà un non so che di “casalingo”.

Per realizzare un podcast professionale non è necessario disporre di uno studio, ma almeno di un microfono da tavolo e di cuffie monitor come quelli che si utilizzano in uno studio. Questo kit del noto produttore austriaco di microfoni AKG, contiene l'attrezzatura necessaria per realizzare podcast, compresi software e annessi e connessi. A voi basterà aggiungere un pc o un Mac e, voilà, siete pronti per trasmettere. Che cosa contiene la confezione? Il pezzo forte è il microfono USB Lyra di AKG, uno strumento da veri professionisti, che può essere posizionato in diversi modi per adattare il campo di ricezione a seconda che debba registrare la voce di una sola persona o una discussione tra più partecipanti. Il microfono si connette al pc tramite la porta USB ed è munito di una rotella, in modo che l'intervistatore possa anche fungere da produttore e apportare subito adattamenti semplici o sfumare la voce.

Le cuffie K371, incluse nel kit di AKG, si collegano anche al microfono e, dal punto di vista pratico, è la soluzione perfetta. Usare questo kit è un piacere e la produttrice di podcast a cui l'ho prestato ne è rimasta entusiasta. Si è innamorata in particolar modo delle cuffie – con il filo, non Bluetooth – per la loro comodità e il suono preciso, uniforme e senza fronzoli. Con il kit è possibile avere anche il software per produzione audio Ableton Live 10 Lite, che pare funzioni bene, ma la produttrice in questione ha preferito continuare a usare il suo Reaper. Online potete anche trovare un corso gratuito di Berklee per imparare le basi della registrazione.

