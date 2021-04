Una luce rende più sicuri uffici e centri commerciali

1' di lettura

Una nuova tecnologia capace di abbattere in due giorni del 53% la presenza di germi e batteri in un ambiente, arrivando al 70% in quattro giorni e a oltre l’80% in una settimana. Si chiama Environment Care Lighting, e l’ha sviluppata da Linea Light Group - azienda di Treviso fondata nel 1976, pioniera nella tecnologia LED e oggi uno dei maggiori player presenti nel panorama illuminotecnico internazionale con un fatturato consolidato 2020 di 100 milioni di euro, quattro stabilimenti produttivi, 16 filiali e oltre 550 dipendenti in tutto il mondo - in collaborazione con l’università di Strathclyde di Glasgow. Nel dipartimento Ricerca e Sviluppo sono presenti figure diverse, esperti di microelettronica, informatica e scienza dei materiali: uno staff composto da 85 tecnici altamente qualificati che seguono ogni aspetto della produzione: dall’ingegnerizzazione del prodotto alla prototipazione, dalla progettazione delle ottiche ai rilievi fotometrici. In questo caso la sfida è stata unire agli aspetti estetici ed emozionali della luce quelli relativi alla salute. Il progetto è nato prima dell’emergenza sanitaria mondiale: studi specifici sull’azione nei confronti nel nuovo coronavirus sono tuttora in corso: se si guarda ad ambienti affollati come uffici o centri commerciali, l’obiettivo è alzare il livello di sicurezza nei confronti dei diversi patogeni. La vera novità è la coesistenza della luce bianca con quella blu, che in questo caso non è dannosa per l’uomo e può essere lasciata accesa continuativamente, anche di notte (solo la componente viola-blublu), con uno sguardo anchge a contenere i consumi. Le possibili applicazioni:uffici, locali pubblici, ospedali e strutture sanitarie, aree residenziali e ambienti multifunzione.

