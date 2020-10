Una maglietta per sostenere la ricerca Si chiama #TetteBiscottate4AIRC, un progetto speciale di Mani in Pasta per sostenere la ricerca sul tumore al seno e la campagna Nastro Rosa di Fondazione AIRC

Si chiama #TetteBiscottate4AIRC, un progetto speciale di Mani in Pasta per sostenere la ricerca sul tumore al seno e la campagna Nastro Rosa di Fondazione AIRC

2' di lettura

Secondo il rapporto 2019 dell'AIOM (Associazione italiana oncologia medica) il carcinoma mammario ha finora rappresentato la prima causa di morte per tumore nelle donne. Sempre il medesimo rapporto ha stimato che nel 2019 sarebbero stati diagnosticati in Italia circa 53mila nuovi casi di carcinomi della mammella femminile. Ma se i numeri sono gelidi lo stato dell'impegno tanto sul fronte della ricerca quanto su quello dei volontari a sostegno dei ricercatori, appunto, e dei malati racconta di una realtà ricca di empatia e collaborazione, di impegno ed entusiasmo. E perché no anche di ironia, come del caso di #TetteBiscottate4AIRC, un progetto speciale di Mani in Pasta per sostenere la ricerca sul tumore al seno e la campagna Nastro Rosa di Fondazione AIRC.

Chiara Missaggia

Mani in Pasta è una iniziativa di food design 100 per cento al femminile, 100 cento Italian Design Made in Portugal, nato a Lisbona nel 2014, il cui obiettivo è condividere la dimensione culturale del cibo attraverso il design, la ludolinguistica e le esperienze culinarie, il tutto condito con una comunicazione fresca e tanta creatività. Mentre #TetteBiscotatte4AIRC è la capsule limited collection ti t-shirt dedicata alla ricerca sul tumore al seno realizzata in collaborazione con AIRC nel mese di ottobre, mese rosa della prevenzione.

Durante il mese di ottobre infatti #TetteBiscottate4AIRC avrà come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza sulle tematiche relative al tumore al seno, puntando l'attenzione verso le donne più giovani. Così Mani in Pasta (www.maniinpasta.co) ha deciso di trasformare la sua “mitica” T-shirt Tette Biscottate virando la scritta dal nero al rosa: con ironia e leggerezza. Questa T-shirt potrà essere acquistata attraverso i canali di Mani in Pasta E-commerce: http://www.maniinpasta.co/shopping al prezzo al pubblico di 45 euro. Una parte del ricavato dalla vendita della T-shirt #TetteBiscottate4AIRC verrà donato a Fondazione AIRC.

Chiara Missaggia

Tre le parole del claim di #TetteBiscottate4AIRC : amati, previeni, racconta. Amati: perché accettare il proprio corpo nel bene o nel male è un processo complesso, ancora di più quando si è più giovani. L'amore conduce alla cura, alla consapevolezza che il nostro corpo è la nostra casa e va trattato con rispetto. Previeni: perché la prevenzione deve diventare un'abitudine. Dal messaggio di AIRC sappiamo che i ricercatori con il loro lavoro scoprono e ciò che scoprono diventa anche un protocollo ottimale per evitare di ammalarsi o individuare la malattia quando ancora non è troppo temibile.Racconta: perché gli esseri umani apprendono dalle storie. Le storie sono il mezzo più potente per generare consapevolezza, cambiamento, insegnamento.