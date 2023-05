Una manifestazione in onore del tonno rosso

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La presenza della tonnara, fra le più antiche, è ciò che genera gran parte dell'economia dell'Isola. Il rinomato e prestigioso tonno rosso di Carloforte rende questo luogo noto in tutto il mondo per la qualità della sua pesca.

C'è un evento in particolare che, da diciannove anni, celebra la storia e la cultura dell'Isola di San Pietro ed è il Girotonno. L'appuntamento più atteso dell'anno con la manifestazione dedicata al tonno rosso dell'Isola di San Pietro è fissato dall'1 al 4 giugno, il programma ruota attorno alla gara gastronomica internazionale in cui chef provenienti da tutto il mondo si sfidano con ricette a base di tonno. Quattro giorni dedicati all'evento gastronomico per le vie del centro e ad attività collaterali in giro per tutta l'isola con tour e itinerari organizzati per esplorarne ogni peculiarità.

Il Girotonno rappresenta un'occasione speciale per conoscere la storia di Carloforte e la sua offerta turistica, e, soprattutto, per gustare le prelibatezze della cucina carlofortina.