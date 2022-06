Una mappa interattiva per il mondo dell’equity crowdfunding in Europa

La raccolta dati effettuata da Favilla su più di mille campagne mette in luce l’esistenza di una fitta “giungla” di categorie. In un prossimo futuro in cui il crowdfunding sarà sempre più diffuso e senza confini nazionali, sottolineano gli autori del progetto, sarebbe auspicabile una standardizzazione delle categorie di appartenenza dei progetti, per comprendere in modo immediato il mercato di riferimento di ciascuno e poter fare paragoni efficaci, sia a posteriori sia durante la fase attiva della campagna.

Gli strumenti sviluppati da BStreams permettono a chiunque di far parlare i propri dati, che sia un commerciale, un ricercatore, un marketer o un giornalista, raccontando le informazioni attraverso visualizzazioni che possono essere aggiornate e modificate in tempo reale. Basta avere a disposizione i dati, organizzati all'interno di file Excel o fogli di calcolo.