Una Mazda MX-5 gommata Pirelli Collezione stabilisce un nuovo record di tornanti percorsi in 12 ore di Danilo Loda

1' di lettura

Lo scorso 17 luglio, una iconica Mazda MX-5 dotata di pneumatici Pirelli P Zero Asimmetrico (della famiglia Pirelli Collezione) ha percorso ben 2.900 tornanti in 12 ore sulla Kaunertaler Gletscherstraße nel Tirolo austriaco, la strada panoramica che conduce all'imbocco del ghiacciaio Kaunertal, a 2750 metri, lunga 26 chilometri e che conta 29 tornanti in totale e ha un dislivello di quasi 1500 metri. Sotto la supervisione dell'Hamburg Record Institute for Germany si sono alternati al volante la pilota Cyndie Allemann, che ha guidato la MX-5 nella Cup Jan Spiess, il test driver di Auto Bild Stefan Novitzki e il pilota di rally Niki Schelle. Il precedente record era di 1.500 tornanti percorsi in 12 ore.

La Mazda MX-5 era equipaggiata con P Zero Asimmetrico Pirelli nella misura 205/50ZR15 86W della gamma Pirelli Collezione, dedicata alle auto d'epoca e yougtimer. Prima della prova, per valutare la resistenza della struttura del pneumatico, il percorso della Kaunertal Gletscherstraße è stato scannerizzato in digitale e poi trasferito all'interno di un programma per test su computer. Gli pneumatici sono stati anche fisicamente testati in un laboratorio indoor di Pirelli per 18 ore per valutare la massima accelerazione, sia su rettilineo, sia in curve di diverso raggio.