Una media sostenibile con una carica da 454 km

Due configurazioni di batteria per la Renault Megane E-Tech, a partire dalla EV40 o EV60 protagonista della nostra simulazione. Tra i due allestimenti disponibili optiamo per la versione Techno, proposta a 42.300 euro, che si affianca alla più ricca Icon commercializzata a 45.300 euro (ovviamente il prezzo è una variabile indefinita quando si sceglie la propria auto aziendale, ma è un parametro utile per inquadrare la vettura).

Nel dettaglio si tratta della versione E-Tech Ev60 220 cavalli Optimum Charge, con batteria da 60 kWh e autonomia con omologazione Wltp da 454 chilometri. Sul fronte della ricarica, la Megane a zero emissioni accetta fino a 22 kW in corrente alternata e 130 kW in corrente continua. Tradotto? 150 chilometri di autonomia in 1 ora utilizzando una wallbox o colonnina di ricarica pubblica e 300 km in 30 minuti con prese ad alta potenza.

Se tutte le colorazioni disponibili sono offerte senza sovraprezzo, come i cerchi in lega da 20 pollici e gli interni in pelle, aggiungiamo 1.200 euro per il pacchetto di visione aumentata e assistenza alla guida avanzata. Tra gli accessori aggiungiamo anche il cavo di ricarica Flexicharger su presa domestica da 6.5 metri proposto a 488 euro.

Sul fronte dotazione di serie non mancano fari full Led, strumentazione digitale da 12 pollici, schermo centrale touchscreen da 12” con sistema di navigazione, servizi Google, impianto audio Harman Kardon, caricatore smartphone, vetri oscurati, Adas di livello 2, parking camera, sedili anteriori riscaldati, frenata rigenerativa a 4 livelli e climatizzatore automatico bi-zona.

In totale la Renault Renault Megane E-Tech raggiunge un prezzo di 46.238 euro, a fronte di una dotazione decisamente completa.