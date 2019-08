Una Mini Classic elettrica al Salone di Ny del 2018

Vedremo la nuova Mini elettrica sulle nostre strade fra pochi mesi. Invece al Salone di New York del 2018 è apparsa fra la sorpresa generale una Mini classica elettrica. Tutti si sono domandati allora se alla Bmw avevano deciso di venderla di nuovo. Nulla di tutto questo. L'esemplare della Mini storica a cui tutti siamo affezionati era unico e come tale è rimasto. Si trattava di un esercizio di passione e d'immagine. La Mini Cooper di allora è stata solo accuratamente restaurata quasi come fosse nuovamente pronta per partecipare al Rally dei rally, quello di Montecarlo e, forse, vincerlo un'altra volta.