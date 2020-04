Una mostra, un concerto o un film? Le Fondazioni portano lo spettacolo sul web

Domenica 5 aprile alle 17.30

Concerto degli allievi della Classe d'Excellence de Violoncelle, diretti da Gautier Capuçon

https://www.youtube.com/watch?v=45kFO5e6ygo&list=PLPyueycIy65Bu5XPvPUgR5NhkyFxqwsah&index=1



Fondazione Prada, Milano e Venezia

Alla Fondazione Prada, con sedi a Milano e Venezia, hanno curato una rassegna cinematografica in streaming sulla piattaforma di film d'autore MUBI (https://mubi.com/it). Dal 5 aprile 2020, inizia il programma “Perfect Failures” con una selezione di film incompresi al momento della loro uscita. Il progetto è accompagnato da una nuova sezione del sito della fondazione (http://www.fondazioneprada.org), dove sono pubblicati materiali inediti, informazioni e curiosità sul materiale trasmesso.

Il viaggio cinematografico include pellicole deludenti per la critica, scioccanti deviazioni di autori affermati, a volte ostacolati da una produzione difficile, film innovativi per il loro tempo. E dimostra che l'accoglienza iniziale di un film non corrisponde al giudizio finale sul suo valore. Il programma inizia con “Southland Tales” di Richard Kelly, presentato in anteprima al Festival di Cannes nel 2006 e accolto negativamente, e prosegue con l'anacronistico melodramma Fedora (1978) di Billy Wilder e la commedia “Un divan à New York” (1996) di Chantal Akerman che sfida gli stereotipi del cinema romantico. In programma, anche “A Countess from Hong Kong” (1967), ultima opera di Charlie Chaplin, con Sophia Loren e Marlon Brando, recensita negativamente dalla critica internazionale; il drammatico “Night Move s” (2013) di Kelly Reichardt, accolto con entusiasmo ma accusato di plagio; e il film erotico “Showgirls”, cult del 1995 di Paul Verhoeven, un fallimento critico e commerciale alla sua uscita, e considerato oggi una satira acuta e spietata di Hollywood.

Fondazione Trussardi

La Fondazione Nicola Trussardi ha presentato “Viaggi da camera”, una sorta di mostra in progress che ogni giorno sul sito (https://www.fondazionenicolatrussardi.com) e i canali social, raccoglie e pubblica immagini, video e testi scelti da artisti per raccontare il proprio spazio domestico e privato. Ispirato al celebre romanzo settecentesco di Xavier De Maistre “Viaggio intorno alla mia camera” – scritto durante un soggiorno obbligato di 42 giorni in una stanza di Torino – Viaggi da camera invita gli artisti ad aprire le porte di stanze reali e immaginarie, come territorio di infinite scoperte.

Tra i molti artisti invitati, hanno già aderito: Maurizio Cattelan, Giuseppe Penone, Marco Belfiore, Carlo Benvenuto, Simone Berti, Andrea Contin, Genuardi/Ruta, Massimo Grimaldi, Emilio Isgrò, Luisa Lambri, Marcello Maloberti, Domenico Antonio Mancini, Masbedo, Marzia Migliora, Diego Perrone, Gabriele Picco, Paola Pivi, Farid Rahimi, Marinella Senatore, Elisa Sighicelli, Federico Tosi, Patrick Tuttofuoco, Grazia Varisco, Nanda Vigo, Luca Vitone.