Una mostra per vedere la moda con occhi diversi tra conoscenza e sostenibilità

«Grazie alle Nazioni Unite, con cui lavoro da tempo, perché ci sono storie che vanno raccontate. E grazie alla Camera della Moda con cui – per usare le parole di Carlo Capasa – c'è stata una specie di reciproca attrazione. Il punto d'incontro è stato il tema della sostenibilità. Essendo le filiere del settore tessile molto delocalizzate – pensiamo solo alla produzione di lana e cotone - l'interesse è proprio di far vedere e far sapere che cosa accade in Paesi lontani dal nostro e quanto un miglioramento della sostenibilità abbia ricadute sulla qualità economica, sociale e ambientale».

D'altronde, internazionalizzazione e sostenibilità sono le due parole chiave di questa fashion week. «La moda ha un potere comunicativo e d'impatto enormi. Il fatto che abbia deciso di usare questi canali potenti per trasmettere anche altro, e cioè che il climate change va gestito alla “sorgente”, mi sembra estremamente importante. Si dice che non c'è luogo senza conoscenza. Ecco, io sono convinta che oggi abbiamo tutti i mezzi per conoscere anche i posti più remoti e sperduti della terra, e per condividere conoscenza. Non si può più dire di non sapere».