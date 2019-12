Una Mustang coupé elettrica si farà, ma non nell'immediato

1' di lettura

Il crossover Mach-E in arrivo il prossimo anno potrebbe non essere l'unica Mustang elettrica a batteria ad approdare neii concessionari di Ford Motor. Anche se non nell'immediato arriverà anche una coupé elettrica. Poco dopo la rivelazione di Mach-E a Los Angeles il presidente di Ford Joe Hinrichs ha dichiarato su “Squawk Box” della CNBC che una coupé Mustang elettrica non arriverà “nel prossimo futuro, ma probabilmente un giorno”. Conferma arrivata anche dal presidente esecutivo Bill Ford, che sempre a Los Angeles ha risposto ai giornalisti: “Mai dire mai”. Ford ha promesso una versione ibrida della Mustang a due porte e la Casa ha presentato il mese scorso un prototipo del progetto Mustang Lithium EV da oltre 900 CV in collaborazione con il fornitore Webasto. La società ha affermato che il veicolo non era semplicemente un concept, ma piuttosto “un banco di prova per le batterie e le tecnologie di gestione termica che Webasto e Ford stanno creando per il crescente segmento automobilistico della mobilità elettrica”.

Hau Thai-Tang, responsabile dello sviluppo e degli acquisti di Ford, ha definito il litio «Una grande opportunità per noi, insieme a Webasto, per mostrare ai nostri clienti ciò che un nuovo propulsore elettrificato può fare per le prestazioni in un'auto che già conoscono e apprezzano».