Una narrazione matrilineare: il collezionismo secondo Grażyna Kulczyk

“Portrait Fragmenté” (1965) di Evelyne Axell.

QUALI SONO I CRITERI PER VALUTARE UN'OPERA D'ARTE? Francamente non riesco a capire tutti i fattori che trasformano l'opera d'arte in uno strumento finanziario alternativo. Consulto gli indici e i prezzi d'asta come fanno molti altri collezionisti, ma per me l'arte ha ancora soprattutto un valore emotivo intrinseco, esito dell'idea, dell'atteggiamento dell'artista, del suo contributo alla cultura.

COME SCEGLIE LE SUE OPERE? Dopo tutti questi anni nel mondo dell'arte, ho diversi modi per individuare gli artisti e le opere. Il mio background imprenditoriale mi ha insegnato ad ascoltare, a comprendere e analizzare le opinioni dei professionisti, ma anche a prendere le mie decisioni da sola, indipendentemente dalle conseguenze.

Un interno del Muzeum Susch, in Svizzera.

PUÒ PARLARCI DELLA ART STATIONS FOUNDATION E DEL MUZEUM SUSCH? Vent'anni fa ho fondato a Poznań la Art Stations Foundation, un laboratorio di approcci sperimentali all'arte contemporanea e alla ricerca. Il Muzeum Susch ha inaugurato nel gennaio 2019 a Susch, un villaggio sperduto nelle Alpi svizzere, sull'antica via dei pellegrini per Santiago de Compostela: ha sede in uno straordinario complesso restaurato, che sorge sul sito di un ex monastero del XII secolo e di un birrificio del XIX secolo. Comprende oltre 1.500 metri quadri di spazi espositivi, che ospitano opere permanenti site-specific e un programma di mostre temporanee. Il museo sostiene la ricerca sulle questioni di genere nell'arte e nella scienza attraverso l'Istituto Susch, promuove il Disputaziuns Susch, un simposio discorsivo annuale e Acziun Susch, l'estensione di un programma performativo che si è svolto in Polonia per quasi vent'anni, con l'obiettivo di divulgare e promuovere la coreografia contemporanea. Queste attività sono interconnesse grazie a Temporars Susch, una residenza per artisti, curatori, coreografi, scrittori e ricercatori.

COME PENSA CHE L'EMERGENZA COVID-19 CAMBIERÀ IL MONDO DELL'ARTE? Il Covid-19 ha avuto un impatto pesante sul mondo dell'arte, ma non sopravvaluterei gli effetti a lungo termine. Ho vissuto in un Paese devastato dalla guerra, annesso al blocco comunista, e sono stata testimone di come la cultura sia riuscita a sopravvivere e, forse proprio a causa del dolore e degli ostacoli, a emergere a volte anche più forte e audace.

QUALCHE CONSIGLIO PER UNA VACANZA A SUSCH Susch è un villaggio minuscolo, situato al centro della pittoresca valle dell'Engadina, un territorio che spero immagini il suo futuro dna fondato sulla cultura. Da Tarasp a Sils, gli oltre 80 chilometri di panorami alpini e il ricco background storico sono oggi arricchiti da numerosi luoghi culturali: gallerie, studi di artisti, musei. Per questo motivo consiglio una visita della zona anche al di fuori della stagione invernale, chic e normalmente piena di turisti in questa parte d'Europa.