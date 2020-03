Una nuova agenda per l’Europa La costruzione di una Europa federale non è una scelta, è una necessità per recuperare “sovranità” e partecipare al governo della globalizzazione di Mario Baldassarri

Contro un nemico temibile e subdolo come il coronavirus l’Europa ancora non c’è. I Paesi membri agiscono in ordine sparso, con decreti diversi, con misure diverse e tempistiche diverse. L’unica ad aver dato un segnale forte è la signora Merkel che ha messo in campo per la Germania risorse per 550 miliardi. Certo, la Germania se lo può permettere, dal momento che è in avanzo di bilancio e dunque se non lo fa ora quando lo fa? Però questa è la risposta di una nazione e non di un’Unione.



E allora la risposta “europea” dove sta?



L’ultimo vertice di Bruxelles è fallito e ancora oggi non abbiamo un bilancio ordinario approvato che peraltro vale una miseria, l’1% del Pil dell’Unione. L’Eurogruppo di giovedì scorso si è spaccato ed ha rinviato ogni decisione.



Sul fronte della politica monetaria, dopo lo scivolone di Cristine Lagarde, fortunatamente si è varato un nuovo QE per 750 miliardi di euro. Questo dovrebbe assicurare liquidità sperando che serva per sostenere i debiti pubblici ma non sapendo bene quanto e quando questa liquidità potrà arrivare alle imprese ed alle famiglie.



Sta di fatto comunque che la politica monetaria ha quasi esaurito il suo ruolo ed ha pochissimo potere di azione.