Una nuova Autostrada del Sole per la ripresa

Abbiamo un colpo solo in canna: servono più industria, nuove infrastrutture, e scatti coraggiosi di innovazione

C’è in giro nel Paese, a livello politico e anche nel dibattito sui media, una preoccupante aria/voglia di statalismo, assistenzialismo, populismo, mescolati assieme. L'Italia appare nella rappresentazione prevalente come un insieme di piccole aziende e piccoli operatori completamente travolti dall'emergenza del Covid-19 e dal conseguente nuovo regime del distanziamento sociale: una nazione di minuscoli ed indifesi soggetti bisognosi di aiuti a pioggia e di aziende fragili che rischiano di essere spazzate via.

Nessuno nega che tanti imprenditori, non solo piccoli, ma anche medi e grandi, incontreranno per molti mesi difficoltà enormi, soprattutto nel settore dei servizi, in particolare nei piccoli negozi e nella filiera bar, ristorazione, alberghi, a seguito della grave crisi del turismo e dei trasporti. E certamente forme di sostegno temporanee e di erogazione di liquidità in emergenza sono essenziali per contenere la chiusura di aziende e la perdita posti di lavoro.

Ma questa non è la rappresentazione reale dell'Italia e nostra la ripartenza non potrà essere soltanto assistenza (o troppa assistenza). Serve innanzitutto conoscere come è fatta davvero la nostra economia: per progettare la ripresa, per avere una strategia chiara in mente e per sapere come e dove spendere i denari che l'Europa ci permetterà di spendere. E servono poi più industria, nuove infrastrutture, scatti coraggiosi di innovazione (anche e soprattutto nella pubblica amministrazione) e meno tasse per rilanciare investimenti e consumi. Abbiamo un colpo solo in canna: è bene esserne coscienti. Perché il nostro debito pubblico è altissimo e non ci sarà più un'altra occasione (giustificata) per investire in deficit e usare fondi europei a buon mercato per fare uscire l'Italia dalla crisi e riformarla una volta per tutte.

I micro imprenditori sono indubbiamente importanti, sono il tessuto sociale di molte aree del Paese e sono il “kinder garden” da cui nascono imprese più grandi. Quindi, lo ripetiamo, è giusto dare loro supporto e finanziamenti in questo momento particolare di difficoltà. Ma i micro imprenditori non sono l'Italia che in questi ultimi anni ha trainato la nostra economia fuori dalla crisi del 2009-2013, che ha investito ed esportato, generando un moltiplicatore formidabile su tutti gli altri settori. L'Italia su cui concentrare la strategia della ripartenza è un'altra, fatta di oltre 44.000 imprese industriali esportatrici. Proviamo a descriverla.

Se confrontiamo le ultime statistiche sull'export delle imprese industriali europee, scopriamo che nel 2017 l'industria italiana ha esportato 350 miliardi di euro con 89.611 imprese esportatrici. Troppe imprese, si sente dire spesso superficialmente, e soprattutto troppo piccole. Ma, di tutte queste imprese esportatrici, le 45.561 veramente minuscole con meno di 10 addetti hanno esportato solo 8 miliardi. Dunque, l'export del made in Italy non si fonda sui micro imprenditori, ma sulle 44.050 imprese industriali attive all'esportazione con 10 o più addetti.