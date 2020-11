Una nuova divisione per i super ricchi di Lucilla Incorvati

1' di lettura

Si chiama Private Investment Banking, la nuova divisione dedicata al sostegno e alla consulenza per i clienti super super ricchi (Ultra High Networth Individuals) e le holding familiari, nata dalla collaborazione tra Crédit Agricole Corporate & Investment Banking (Cacib) e Indosuez Wealth Management.

A guidarla c’è un’italiana, Silvia Calvello, già senior banker per la grande clientela in Francia e con ruoli importanti all’interno di Crédit Agricole Cib. Le holding familiari hanno necessità sempre più sofisticate. Da qui l’obiettivo di soddisfarle attraverso un approccio che integri i servizi di Crédit Agricole Cib e Indosuez con l’obiettivo di sostenere una strategia di lungo termine con un’offerta sinergica tra corporate e investment banking e wealth management. La divisione opererà a livello globale, grazie alle competenze di una rete di senior e private banker e della piattaforma di servizi del Gruppo Crédit Agricole, presente in più di 45 Paesi.

Loading...