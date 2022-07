Una nuova economia di piattaforme che condividono risorse e valore

Sono iniziative autenticamente imprenditoriali, che assumono una grande valenza in termini sociali e politici perché oltre a proporsi come luogo di buona occupazione, si candidano a ripristinare i meccanismi coesivi e di comunità. Nel 2008 abbiamo visto fiorire, nell’utopia di una maggior comunanza, piattaforme digitali che il capitalismo estrattivo ha poi trasformato in monopoli che oggi condizionano e per certi versi “drogano” la nostra socialità. Imprese che attraverso business model incentrati sul “valore d’uso” hanno avuto impatti non sempre positivi sull'abitare, la fruizione dei luoghi, l'accesso ai servizi e la creazione di comunità. Si è infatti consumato un paradosso: il capitale sociale è stato usato per alimentare processi di estrazione del valore piuttosto che nuove e più solide forme di socialità. È un errore che non possiamo più ripetere. La coscienza di luogo e il valore dell'interdipendenza che questa fase storica sta facendo crescere, devono far maturare la consapevolezza che esiste un'alternativa alle piattaforme estrattive.

La terza via: quella del neomutualismo

La disuguaglianza che un certo consumo genera sta diventando intollerabile e alla politica una cosa va detta: «Si può fare». Esiste e ha senso incoraggiare una terza via, quella del neo-mutualismo. Una strada moderna, che non vuole essere solo una “provocazione” per gli amministratori, ma una strada reale da percorrere per rilanciare un “bene” che non può essere “comune” solo a parole.