Una nuova era per le criptovalute: Ethereum lancia la sfida a «re» bitcoin 

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I possessori di ether non si sono accorti di nulla. Ma il “merge” di Ethereum segna l'ingresso del mondo delle criptovalute in una nuova era. Non solo all'insegna della sostenibilità energetica, ma anche – e soprattutto - del modello di business e delle potenzialità di sviluppo.



Se il “genesis block” che nel gennaio 2009 ha inaugurato la blockchain di bitcoin che ha introdotto l'universo di disintermediazione delle cripto, il blocco che il 15 settembre ha avviato la transizione green di...