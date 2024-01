Una nuova fase di strategia win win in un mercato aperto

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Cina è diventata il primo produttore mondiale di automobili, ben oltre la capacità di assorbimento del mercato interno, come documentato ieri su questo giornale, e ciò preoccupa i concorrenti europei e americani. D’altra parte, le difficoltà di rientro dall’inflazione in Europa e negli Usa confermano che c’è ancora scarsità di offerta nei loro mercati rispetto alla domanda. Ciò dimostra che la notizia della fine della globalizzazione è del tutto esagerata, anche se, mutando le posizioni relative delle varie economie, essa va governata oltre che difesa.

Innanzitutto, anche per i prossimi anni il maggior contributo alla crescita del Pil mondiale verrà dall’economia cinese. La Cina continuerà ad avere nel 2024 un tasso di crescita tra i più alti (+4,6% secondo il Fondo monetario), ancora almeno doppio rispetto alle previsioni riguardanti il tasso di crescita degli Usa, per non parlare dell’Europa, e il peso di questa crescita dipende dal fatto che, in termini di parità di potere d’acquisto, il Pil cinese ha già superato quello americano.

Ciò non toglie che l’economia cinese si trovi in un passaggio complesso di riaggiustamento economico il cui impatto sull’economia occidentale dipenderà anche da come i rispettivi governi sapranno ritrovare un proficuo coordinamento delle politiche economiche.

In estrema sintesi, la Cina si trova a dover guidare un complesso riallocamento del risparmio nazionale, tra i più alti al mondo (ben oltre il 45% del Pil), da investimenti infrastrutturali e nel real estate a investimenti nell’industria manifatturiera e servizi. Questo passaggio è già in atto da tempo ed è concentrato nei settori ad alta tecnologia e nelle tecnologie green di frontiera. Questa transizione dovrà accelerare, anche perché deve compensare la crisi del settore del real estate che ha trainato in passato la crescita economica cinese e, soprattutto, ha assorbito parte importante del risparmio della popolazione. Ciò implica anche guidare la necessaria riallocazione del risparmio in modo da non danneggiare nella transizione i risparmiatori privati e mantenere la loro fiducia nell’impiego in altri settori. Il rendimento dei risparmi e la sicurezza dei risparmiatori sono anche la chiave per ampliare i consumi e ridurre il troppo alto tasso di risparmio. La Cina ha le risorse, gli strumenti e i canali di trasmissione della politica di bilancio e monetaria per guidare questo passaggio in “modo morbido”, come diremmo in Occidente, considerata la capacità del sistema di concentrare le risorse sugli obiettivi. Molti analisti ritengono, ad esempio, che la politica monetaria, con i suoi canali di trasmissione nel sistema bancario, abbia spazi sufficienti per “monetizzare” parte del debito dei governi locali e assorbire il debito accumulato da alcune grandi imprese, non solo statali. In altri termini, si tratta di governare l’impatto della transizione che comporta perdite nei settori che devono essere ridimensionati, cioè l’impatto sociale della “distruzione creatrice schumpeteriana” che vale anche in Cina, mentre si punta ad aumentare la produttività del sistema e la redditività del risparmio nelle nuove allocazioni. Il punto più complesso di una strategia di per sé corretta è che la politica economica, nelle componenti sia di bilancio sia monetaria, è in grado più facilmente di regolare l’offerta che la domanda, soprattutto laddove i governi hanno le leve della politica industriale e finanziaria. Questo perché si può spingere sulla domanda di investimenti con la leva pubblica, mentre per aumentare i consumi non basta l’aumento dei redditi ma è necessario un rafforzamento della fiducia dei consumatori che a sua volta dipende da buone prospettive economiche. La riallocazione rapida del risparmio nazionale verso alti investimenti nel manifatturiero, oltre che nei servizi e nelle nuove tecnologie, può tuttavia generare, oltre che maggiore crescita, anche una situazione transitoria di sovracapacità produttiva rispetto alla domanda interna. Mantenere un’apertura al mercato globale è, quindi, necessario per la Cina allo scopo di facilitare una transizione in cui il ruolo delle esportazioni rimane importante.

Ma questa è una buona notizia per il resto del mondo, specialmente per l’economia europea, o non lo è? Io credo che possa esserlo per due motivi. Il primo motivo è che la Cina ha interesse alla cooperazione economica internazionale e a mantenere aperti i mercati globali, e di conseguenza ha interesse a contribuire alla stabilizzazione geopolitica, che è oggi la fonte di maggior preoccupazione per le prospettive economiche globali. Il secondo motivo è che mentre in Cina vi è un problema di carenza di domanda che spinge verso la deflazione, è interesse occidentale importare deflazione mantenendo aperti alle importazioni i propri mercati. È evidente che esiste anche il rovescio della medaglia, poiché importare deflazione dai mercati globali del manifatturiero significa anche sottoporre a maggior concorrenza le industrie nazionali. Da qui nascono le spinte al protezionismo, più o meno mascherate. Ma è anche vero che importare deflazione consentirebbe di allentare più rapidamente il compito di controllo della domanda di cui si fa carico in Occidente prevalentemente la politica monetaria, con l’effetto indesiderato di rallentare gli investimenti e di creare problemi per il controllo del debito di governi e imprese. È nell’interesse dell’industria europea mantenere posizioni nel mercato cinese, soprattutto in attesa di una ripartenza della crescita dei consumi.