Una nuova governance delle stazioni appaltanti per tornare a crescere

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Proprio nel momento in cui uscivano, all’interno del Documento di economia e finanza (Def), le stime riviste al rialzo della crescita economica tendenziale per il 2023 (da +0,6% a +0,9%), il Fondo monetario internazionale pubblicava le sue previsioni per le maggiori economie del mondo, fissando invece al +0,7% il valore dell’aumento di Pil italiano per l’anno in corso.

L’ottimismo è sempre stato una caratteristica dei documenti di programmazione pluriennale dei governi, il più delle volte smentito...