Una nuova grammatica che aiuti a leggere l’impresa e il lavoro che cambia di Daniele Marini e Francesca Setiffi

(EPA)

3' di lettura

Negli ultimi decenni il mondo della produzione e del lavoro sono stati attraversati da processi di trasformazione radicali, che hanno influenzato il modo di lavorare, le organizzazioni produttive, oltre alla stessa vita dei lavoratori.

Come ricordava Accornero, molte sono state le modifiche strutturali intervenute nel mondo del lavoro e, di conseguenza, nella società:

Loading...

1) alla dimensione della produzione, si è associato il peso crescente del servizio: la centralità del cliente è diventata l'imperativo per qualsiasi attività;

2) l'introduzione delle nuove tecnologie ha spostato il baricentro del lavoro dal luogo fisico a una pluralità di ambiti. Possiamo lavorare da casa (telelavoro o remote working) o in qualsiasi altro luogo dove ci sia una connessione, in treno o in un parco (smart working) in modo flessibile. Tale esperienza ha avuto, complice il Covid-19, una vera e propria espansione. Per un insieme di professioni il lavoro è diventato “diffuso” e “pervasivo”, occupando spazi di vita prima solo privati o distinti dal momento del lavoro, alimentando la costruzione di nuovi profili professionali “ibridi”. La stessa architettura delle imprese (in casi ormai non più così marginali) privilegia gli spazi aperti, dove le persone si incontrano e possono lavorare grazie alla connettività, rispetto agli uffici chiusi;

3) la conseguenza di simili processi si è riverberata sulle organizzazioni del lavoro sempre meno rigide e più flessibili, così possono seguire in tempo reale (just in time) la domanda e adattarsi velocemente, prevedendo una progressiva integrazione fra imprese, produttori, consumatori e tutti gli attori della catena del valore grazie alla costruzione di piattaforme produttive. Per diventare innovative e “intelligenti”, però, le imprese devono realizzare un cambiamento culturale nella gestione, nella visione del modello di business e nel rapporto coi propri collaboratori;