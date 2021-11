Una nuova, rivoluzionaria, aperta idea della moda: lo stile secondo Sinéad Burke

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

SEGNO DISTINTIVO DEL MIO STILE Un anello d'argento con cammeo centrale che mi sono comprata a Birmingham, nel quartiere delle gioiellerie, quando avevo circa 12 anni. La vetrinetta era proprio all'altezza dei miei occhi, quindi l'ho notato senza bisogno di essere sollevata. Mi sembra che me l'abbiano venduto per 15 sterline e lo porto sempre da oltre dieci anni. Ho le mani piccole, perciò a volte è difficile indossare gioielli.

L'ULTIMA COSA CHE HO COMPRATO E AMATO Un'enorme borsa di Telfar. A settembre ho compiuto 30 anni e visto che era impossibile radunare in una sola stanza tutti i miei amici che vivono lontani, mi sono concessa qualcosa che desideravo da tempo. Ho comprato la misura grande, online, senza considerare le proporzioni. Ho fatto modificare i manici, ma anche così... mi sono fotografata mentre la porto e l'immagine assomiglia alla campagna pubblicitaria del 2008 di Marc Jacobs e Juergen Teller, con Victoria Beckham intrappolata in un enorme sacchetto. Adoro quello che sta facendo Telfar Clemens: per me non si è solo trattato di investire in una borsa, ma in un'azienda che sta cercando di creare un sistema migliore.

Loading...

Una cartolina d'artista della Summer time Gallery di New York.

E LA PROSSIMA CHE HO ADOCCHIATO Una giacca di Bode a cui si possono personalizzare le toppe per mostrare il proprio patrimonio culturale e le esperienze di vita. L'anno scorso ero nella giuria dell'International Woolmark Prize quando Emily Adams Bode ha vinto il Karl Lagerfeld Award for Innovation e apprezzo molto che abbia inserito il servizio di personalizzazione nel suo modello di business.

Il suo anello con cammeo.

IL MOMENTO NEL MONDO DELLA MODA CHE HA CAMBIATO TUTTO L'invito a partecipare al Met Gala nel 2019. La mia prima preoccupazione era l'accessibilità, perché parte della forza e del simbolismo del gala è una rampa di scale, l'unica visibile al pubblico. Il giorno prima abbiamo fatto una prova per vedere se ero in grado di salire da sola. Non ero mai stata così nervosa, sapevo di essere la prima persona nana a partecipare. Il vestito che ho indossato per l'occasione è stato poi esposto al Museo Gucci, a Firenze: quel momento di visibilità non doveva essere solo mio. Ora sono membro del Global Equity Board di Gucci e siamo riusciti a svolgere un lavoro molto importante nel campo dell'occupazione, dell'accessibilità, dell'innovazione e della rappresentazione sul red carpet. Se siamo in grado di rendere accessibile il lusso, tutti ne possano trarre beneficio. Al Met la porta si è aperta per me, ma il lavoro che ho svolto nell'ultimo anno serve a fare in modo che quella porta non si chiuda e anzi sia a doppia anta, automatica e abbastanza larga per tutti.

Il prodotto beauty preferito, Lip Sleeping Mask, LANEIGE (22 €).

LE PERSONE DI CUI MI FIDO PER IL MIO BENESSERE PERSONALE Il mio psicoterapeuta. Fino a poco tempo fa non avevo mai avuto un'esperienza diretta con la psicoterapia. Sono a casa da oltre un anno in Irlanda ed è bellissimo stare con la mia famiglia, ma avevo bisogno di spazio per articolare nella mia mente i pensieri che di solito non si condividono con le persone che ci sono più vicine. Penso che tutti quelli che se lo possono permettere dovrebbero rivolgersi a uno psicoterapeuta. Ci sono così pochi momenti nella nostra vita in cui siamo onesti con noi stessi o in cui riusciamo a dare un nome alle cose che ci preoccupano o ci rendono felici.