Una nuova solidarietà del risparmio

La Banca Centrale Europea assorbe già con grande efficacia le nuove emissioni obbligazionarie e non fa mancare il proprio supporto. Gli acquisti storicamente legati al PIL dei singoli Paesi europei, oggi sono indirizzati in maniera più che proporzionale ai Paesi con maggiori esigenze, come il nostro. La solidarietà finanziaria europea è quindi già funzionante. Ma sempre di debito pubblico si tratta.

Le attuali circostanze richiedono soluzioni a tutto campo: è momento di appellarsi al risparmio e al senso di responsabilità degli italiani, mettendo in atto tutte quelle forme agevolative e non coercitive che portino finalmente questo ingente capitale privato a finanziare infrastrutture e quanto è necessario alla ripresa, senza gravare troppo sullo Stato. Veicolando il risparmio attraverso banche, assicurazioni, fondi di investimento, le agevolazioni potrebbero essere molteplici:

● detassazione per privati, imprese e fondi dei proventi (dividendi, interessi, capital gain) di emissioni azionarie, obbligazionarie o di qualunque altro strumento finanziario che supporti il sistema produttivo del Paese;

● deducibilità dal reddito, in aggiunta a quanto sopra, di parte degli investimenti effettuati, per tutti i soggetti interessati;

● altre forme agevolative che utilizzino al meglio le risorse di cui il Paese già dispone, senza chiedere aiuto ad altre nazioni colpite, seppur in maniera diversa, dalla stessa emergenza.

La differente convenienza nell'impiegare i risparmi in strumenti domestici in modo agevolato rispetto ad altri strumenti analoghi europei si scontra attualmente con normative comunitarie, alle quali deve essere urgentemente chiesta una deroga. Ma ben diverso sarebbe chiedere a Bruxelles la possibilità di usare i nostri capitali per finanziare il nostro sistema produttivo rispetto a invocare una solidarietà europea del debito: diverso e politicamente più sostenibile, visti alcuni precedenti e le politiche fiscali di quei Paesi che in questi giorni più strenuamente si oppongono alle nostre richieste di aiuto.

Gli italiani hanno dimostrato disciplina e determinazione nel combattere il Coronavirus e sapranno dimostrare la loro capacità nel fare riprendere al Paese un percorso di guarigione e di crescita. Cerchiamo insieme di inventare una nuova solidarietà del risparmio, invece di ostinarci a chiedere, con dubbi risultati, una controversa solidarietà del debito.