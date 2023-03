Una nuova value creation per il Private Equity

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tema della creazione di valore per tutta l'industria del Private Equity è sotto i riflettori, ancor più che in passato. Potendo contare meno che in passato sui trend di crescita dei multipli e dei business, il PE è per la prima volta obbligato a “lavorare” davvero il portafoglio. Ma quali sono i temi principali da affrontare per poter implementare pienamente un modello di business molto più orientato alla creazione di valore? Ne elenchiamo alcuni che riteniamo molto rilevanti.

La trappola dei talenti

Le capacità professionali che hanno portato a concludere operazioni valide e di successo in passato potrebbero non essere necessariamente le stesse che aiuteranno a concludere operazioni di successo in futuro. Il tema delle competenze dei talenti riguarda sia i key managers delle società in portafoglio sia gli investment professionals nei fondi PE.

La selezione dei managers giusti per le società in portafoglio è meno ovvia oggi data la mancanza di esperienza della maggior parte dei managers di settore in ambienti geopolitici, macro e microeconomici come quelli che stiamo attualmente vivendo e dove l’attenzione alla crescita quantitativa e qualitativa degli utili è probabilmente fra le competenze necessarie la principale. D'altro canto, una maggiore comprensione trasversale, tecnologica e sostenibile delle problematiche trasformative tipiche delle aziende odierne con una particolare capacità di interpretare le investment thesis come momenti trasformativi nel medio-lungo termine è sempre più richiesta agli investment professionals dei fondi. Quasi tutti i fondi internazionali sviluppano da tempo al proprio interno competenze di creazione di valore con l’inserimento di ex gestori di settore ed ex consulenti con competenze di settore, trasformative ed esecutive. Se guardiamo ai fondi regionali e/o locali, tali risorse sono ancora limitate.

Thematic Investing

Pur mantenendo e spingendo ancora di più sull’approccio classico che mira a selezionare i campioni nei settori industriali di riferimento, la questione dell’investimento tematico è sempre più importante. L’investimento tematico, ovvero l’investimento in cambiamenti a medio-lungo termine che promettono di alterare le attuali tendenze e ipotesi di mercato, si è rapidamente ampliato al servizio sia degli investitori che desiderano navigare attraverso la volatilità a breve termine estendendo i propri orizzonti su un periodo più lungo, che di coloro che mirano a diversificare i propri portafogli non solo per asset class, regioni e capitalizzazioni di mercato, ma anche per idee. Quali sono le tendenze tematiche più rilevanti? A titolo esemplificativo: i) Tecnologia come settore di riferimento e implicazioni della trasformazione digitale su tesi di investimento di altri settori; ii) Gli SDGs e le implicazioni della trasformazione ESG sulla tesi di investimento di ogni settore; iii) L’invecchiamento della popolazione e le conseguenze per l’assistenza sanitaria, le life sciences e il settore assicurativo; iv) Il gap di talenti, la formazione delle risorse umane e l’allineamento tra domanda e offerta di forza lavoro; v) L’evoluzione generazionale dei consumatori e degli stakeholder e le loro future abitudini/esigenze di acquisto; vi) Il tema della transizione energetica come area di investimento e come trasformazione delle imprese in altri settori.

Investire in qualsiasi società che impatta su questi trend tematici ha sicuramente maggiori possibilità di generare rendimenti significativi nel medio-lungo periodo e prospettive di arbitraggio di multipli significativi. Lo scouting delle aziende target diventa forse più complicato nel breve termine, passando necessariamente da una conoscenza più approfondita e verticale dei trend tematici selezionati, ma sicuramente più sostenibile e ricorrente in futuro.