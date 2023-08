Una nuova visione d’impresa tra giovani e impatto sul territorio

Aziende che cercano lavoratori, ma non li trovano. Viceversa, giovani che non riescono a inserirsi o rifiutano determinate occupazioni. Oggi assistiamo alla scelta di una parte non marginale di lavoratori che decidono di lasciare il proprio lavoro – anche a tempo indeterminato – per preferire vite lavorative ispirate alla ricerca di nuovi equilibri (great resignation). Soprattutto le giovani generazioni cercano sicuramente un salario adeguato, il rispetto dei diritti e una regolarizzazione del lavoro. Tuttavia, a parità di condizioni, aspirano a perseguire la realizzazione personale (soggettività), l’intravedere le possibili prospettive di carriera (futuro), l’opportunità di accrescere le proprie competenze (occupabilità), un buon clima interno e una buona reputazione (relazioni) dell’azienda. Le dimensioni immateriali giocano un ruolo centrale nella scelta. Perché i giovani “scelgono” il lavoro. L’attrattività di un’impresa – grande o piccola che sia – non si gioca più nell’offerta di un “posto” di lavoro, ma deve proporre un lavoro che offra “opportunità” per un percorso di carriera.

Così, rinnovare la cultura del fare impresa dovrebbe affrontare alcuni snodi: la persona come «riferimento» della strategia dell’azienda, il riconoscere e far crescere i talenti, tramandare le conoscenze del saper fare impresa e della cultura del lavoro per formare le generazioni di imprenditori e lavoratori di domani; «eco-sistema»: in un mondo globalizzato la creazione di sistemi interconnessi (imprese, istituzioni, attori sociali) sono elementi imprescindibili per la crescita economica e sociale di un territorio; «sostenibilità»: i valori dell’agire in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti delle comunità e del territorio; «accoglienza e integrazione»: offrire aiuto e sostegno alle fasce più in difficoltà per combattere i sistemi di disuguaglianza; «digitale e innovazione»: il 4.0 e le tecnologie collegate richiedono la consapevolezza che la loro introduzione non è una semplice evoluzione organizzativa, ma postulano nuove modalità organizzative, di gestione del personale, di fare business. Una nuova visione d’impresa.

Loading...