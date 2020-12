Una occasione per rivedere i fondi strutturali di Andrea Filippetti

La partita dei fondi del Recovery Fund si incrocerà con quella dei fondi strutturali della politica di coesione europea. Nel 2021 prenderanno il via sia i finanziamenti del Recovery, sia i fondi strutturali relativi al ciclo di programmazione del bilancio europeo 2021-2028. La sovrapposizione dei due programmi nel periodo 2021-2023 è ricca di implicazioni. Due i profili di particolare rilievo:

1 la natura delle politiche adottate e la relativa efficacia;

2 il metodo di governance dei fondi (chi programma, chi spende, chi controlla etc.) e – nuovamente – la relativa efficacia.

Cominciamo dalla natura delle politiche. La politica di coesione, che si articola nei fondi strutturali di cui beneficiano soprattutto, ma non solo, le regioni del Sud, è fondata su un modello bottom-up, o meglio, place-based. La filosofia di fondo è che le politiche di sviluppo economico, per essere efficaci, devono essere ritagliate sulle esigenze e le capacità dei territori. Pertanto, già in fase di programmazione, la strategia delle politiche deve emergere dai territori attraverso un processo di “scoperta” al quale sono chiamati a partecipare tutti gli attori dell’ecosistema produttivo regionale: istituzioni politiche, associazioni intermedie, imprese, università e centri di ricerca etc.

Viceversa, nel caso dei fondi provenienti dal Recovery, si va delineando un approccio di tipo top-down, laddove la Commissione Europea fissa dei paletti all’interno dei quali i Paesi membri predispongono un programma di interventi coerente. Lo scarso coinvolgimento delle regioni, almeno fino a ora, lascia presagire una piena regia del governo centrale nella fase di programmazione. L’articolazione territoriale degli interventi sarà pertanto calata dall’alto. In alcuni casi secondo logiche di necessità, ad esempio estendendo la banda larga nelle aree interne; in altri casi secondo logiche di strategia nazionale, come ad esempio l’alta velocità tra Napoli e Bari. A ogni modo, l’articolazione territoriale degli interventi avrà una regia centrale, più simile a una logica di politica industriale che alla logica della politica europea di coesione.