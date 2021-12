Una partita delicata tra investimenti e disciplina di bilancio

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Come Angela Merkel all’inizio del suo cancellierato, Olaf Scholz è un leader dalla personalità sfuggente. Per questa ragione è stato in parte sottovalutato all’inizio della campagna elettorale che ha portato al voto del 26 settembre e alla vittoria del suo partito, la Spd. Eppure aveva una solida carriera politica alle spalle: segretario generale del Partito socialdemocratico dal 2002 al 2004; ministro del Lavoro e degli Affari sociali dal 2007 al 2009; sindaco di Amburgo dal 2011 al 2018; e infine vice cancelliere e ministro delle Finanze dal 2018 fino all’altroieri.

Oggi, come da tradizione, il cancelliere tedesco sarà a Parigi per la sua prima visita ufficiale all’estero e poi andrà a Bruxelles. L’ancoraggio all’Europa è una pietra angolare del programma di governo condiviso con i Verdi e il Partito liberaldemocratico (Fdp). Nei mesi scorsi è stato più volte sottolineato un aspetto di continuità, anche caratteriale e di metodo, tra Scholz e Merkel. Non c’è dubbio che i due condividano una notevole capacità di mediazione e compromesso e una vocazione politica centrista, ma il programma della coalizione Semaforo rappresenta anche un segnale di discontinuità rispetto all’era Merkel.

Loading...

La parola chiave è «modernizzazione». Una spinta, senza precedenti negli ultimi decenni, di investimenti pubblici e privati che dovrebbe accompagnare la Germania durante la transizione verde e digitale, rafforzando allo stesso tempo le infrastrutture fisiche del Paese, in condizioni non all’altezza della prima potenza economica dell’Eurozona.

La modernizzazione di Scholz e dei suoi partner di governo coinvolge anche la sfera sociale grazie all’impegno di rendere ancora meno vincolanti i requisiti per ottenere la cittadinanza tedesca, di portare da 18 a 16 anni l’età per poter votare, di realizzare un grande piano di edilizia residenziale per attenuare la crisi degli alloggi e di legalizzare la vendita della cannabis a scopo ricreativo.

In un’intervista al Sole 24 Ore pubblicata ieri, il capo economista di Citigroup in Germania, Christian Schulz, osservava giustamente due cose: che nel programma di governo «mancano i miliardi», vale a dire la cifra necessaria per questa faraonica modernizzazione, e mancano le cosiddette riforme strutturali.