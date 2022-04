Una Pasqua da Roubaix. Nell’inferno del pavè l’Italia ci prova con Ganna

Inutile girarci attorno: se nelle corse ciclistiche la natura è solitamente un oggetto, nella Roubaix è la sostanza. Un implacabile nemico da abbattere che va affrontato a testa alta cercando di stare sempre davanti per evitare le buche e le cadute. Non sempre infatti vince il migliore. Una foratura può cambiare il corso di una edizione. Una buca, o una moto dei fotografi che sbanda, può modificare un ordine d'arrivo. Nel 1993 Franco Ballerini, dopo detto “Monsieur Roubaix” per aver vinto le edizioni del 1995 e del '98, finì secondo per 8 centimetri battuto da Duclos Lassalle, vecchia pellaccia di queste sfide sul pavé.

È una corsa spericolata, in bilico tra un glorioso passato e un futuro sempre denso di emozioni. Terra di conquista per belgi e olandesi. Non è un gran momento per il nostro ciclismo. Soprattutto al Nord, dove siamo scomparsi dagli ordini d'arrivo. Per trovare il primo italiano nell'ultima Amstel Gold Race, vinta dal polacco Kwiatkoski, bisogna scendere al 17esimo posto di Matteo Trentin. Ma anche nelle altre corse siamo stati ai margini: al Fiandre, dove una volta eravamo leoni ( e non solo con Fiorenzo Magni), il primo azzurro è Mozzato (25°).

Una Caporetto resa meno amara dalla nuova primavera del ciclismo femminile. E non solo per il successo di Marta Cavalli alla corsa delle birre. Quello delle ragazze è un periodo d'oro: in un mese abbiamo centrato quattro delle prime sette prove del calendario Wolrd Tour. Speriamo che sia femmina, per il ciclismo, non è più un modo di dire.

Al contrario per i maschi si fa sempre più dura. Con il lungo tramonto di Nibali, viviamo uno dei periodi più bui. Del resto l'Italia dal 2017 non ha più una squadra nel Word Tour, il massimo circuito professionistico. E non a caso Filippo Ganna, l'unica vera perla del ciclismo azzurro, corre nella Ineos Grenadiers, il Dream Team britannico che nel 2019 ha sostituito Sky e che ogni anno investe 50 milioni nelle due ruote.

Tornando alla Roubaix, il favorito numero uno dovrebbe essere ancora Mathieu Van Der Poel, alla caccia di una accoppiata di prestigioso dopo il suo secondo successo al Giro delle Fiandre. Con un profilo più basso invece Wout Van Aert, il fuoriclasse belga non completamente ristabilitosi dal covid. Sarà al via ma non come capitano. Al borsino dei favoriti vanno anche segnalati Magnus Sheffield, giovanissimo vincitore dell'ultima Freccia del Brabante. Poi Pedersen, Asgreen, Kristoff, Kung, Mohoric e Van Avermaet.