Una pausa di bellezza e relax: 10 indirizzi beauty di lusso a Milano

Grand SPA di Palazzo Parigi

Poco tempo? Nessun problema. Il posto giusto è in via Manzoni, quasi piazza Cavour: il flagship store Bodyfriend, marchio di massage chair ad alto contenuto tecnologico (https://www.bodyfriend.it/ ), vi accoglierà come in un salotto e deciderete non soltanto la durata del vostro massaggio, ma anche la tipologia. Energizzante, rilassante o linfodrenante, sarà comunque un'experience piacevole che vi farà dimenticare, almeno momentaneamente, di essere in pieno centro città. E se vi innamorate delle loro poltrone, sappiate che l'entry level è di cinquemila euro.

Bodyfriend

Per gli amanti del fitness, la palestra è Romans Club (https://romansclub.com/), in corso Sempione, a un passo da CityLife e dall'Arco della Pace. Raccolta e tranquilla come una lounge privata, curata e ipertecnologica, ha anche la zona SPA con bagno turco, sauna e cabine per i trattamenti viso e corpo, usufruibili anche da chi non è abbonato. E c'è anche la Nashi Hair SPA.

Romans Club (Foto Technogym)

Se siete in zona Fiera e volete un taglio studiato ad arte, merita una visita il nuovo salone Aldo Coppola City Life (https://www.aldocoppola.com/salon/#citylife ), ultra tecnologico e già punto di riferimento della Milano trendy.

Aldo Coppola City Life

Voglia di un colore nuovo? La persona giusta per studiarne uno ad hoc è Irene Greco, nel salone di viale Piave 14, dove tra l'altro è facile incrociare attrici e showgirl che si rivolgono alla “hair guru”.

Le appassionate di profumeria artistica non possono perdersi la Boutique Zhor (https://zhor.it/), un salotto dove scoprire e provare i marchi più esclusivi,