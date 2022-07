Una pax europea che prefiguri davvero un nuovo ordine

Allora, invece di continuare ad andare, uno ad uno separatamente, a Kiev, i capi di Stato e di governo dell’Unione dovrebbero riunirsi sotto forma di un Consiglio europeo straordinario, convocato in una località da convenire, per aprire un tavolo di dialogo con i presidenti Putin e Zelensky, e ciò allo scopo di avviare il negoziato di un possibile “cessate il fuoco”, da gestire sotto la sola responsabilità dell’Unione europea e dei suoi Stati membri. Spetterebbe ovviamente alla diplomazia europea studiare le opportune condizioni per lanciare utilmente detta iniziativa. Una tregua europea senza né vinti né vincitori, sotto l’egida di un’autorità politica che, come l’Unione europea, non ha un esercito da contrapporre a quelli in conflitto e che ha fatto invece del metodo “disarmato” dell’integrazione comunitaria il sistema vincente per assicurare, ai suoi cittadini, settant’anni di pace e di progresso civile.

Ha quindi ragione Fabbrini quando si prefigura, a guerra finita «un nuovo ordine europeo». Un ordine tuttavia che sia d’integrazione pacifica e non a trazione militare americana o della Nato. Una pax europea che faccia anzi da ponte tra Usa e Russia.

La Russia, che con l’Unione condivide la più lunga frontiera del continente, potrebbe essere associata a questo nuovo ordine, nella forma di un partenariato specifico, come un interlocutore paritario e affidabile, e non come un potenziale avversario da contenere militarmente all’interno delle sue terre. Insomma, se negli attuali equilibri di potere, Russia e Ucraina hanno bisogno delle garanzie politiche ed economiche della confinante Ue, quest’ultima ha bisogno di frontiere che, come quella tra Stati Uniti e Canada, non mettano a repentaglio la stabilità economica e commerciale dei suoi popoli. Certo, sullo scacchiere continentale ci sono anche degli equilibri militari che andranno adeguatamente soppesati. Ma non possono essere la priorità. Parafrasando Clemenceau, direi infatti che la pace nel nostro continente è una cosa troppo seria per essere lasciata nelle sole mani dei militari.

Ex giudice al Tribunale dell’Unione europea