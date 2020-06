Una piattaforma con AI per distribuire i prodotti delle Pmi Il lancio di Win2Win, la startup che consente alle aziende di vendere i propri prodotti su 39 marketplace in 60 paesi nel mondo. I partner sono i produttori e i grossisti europei.

(AdobeStock)

2' di lettura

In tempi di recessione e contrazione dei ricavi aziendali e consumi dei privati c'è chi va controcorrente, lanciando un'ambiziosa sfida globale: è il caso di Win2Win Technologies spa, startup innovativa che nasce dalla fusione delle esperienze dei fondatori, già attivi in settori come la finanza, il marketing strategico, il commerciale e la distribuzione.



Dopo oltre un anno di test e verifiche della piattaforma, Win2Win si affaccia sul mercato con un investimento di 1,2 milioni di Euro, senza ricorso allo strumento del finanziamento bancario. E con sedi a Milano, Londra, Madrid.

Win2Win consente alle aziende di vendere i propri prodotti su 39 marketplace in 60 paesi nel mondo. I partner sono i produttori e i grossisti europei.



Win2Win sceglie le aziende e le eccellenze più competitive e, attraverso un'unica piattaforma che funziona con intelligenza artificiale, distribuisce con 3 click i loro prodotti nei principali marketplace mondiali. Win2Win gestisce anche la spedizione, la fatturazione, gli incassi, il marketing, la promozione e l'assistenza al cliente finale, lasciando all'azienda partner il solo compito di produrre.

“Win2win è un'opportunità per tutte le PMI che vogliono raggiungere mercati nazionali e internazionali ma non si possono permettere economicamente di gestire una propria e-commerce – afferma Massimiliano Codoro, president, CEO e Founder Win2Win Technologies SpA - Win2Win è la più grande e innovativa soluzione commerciale che permette alle PMI di superare questo difficilissimo momento di crisi economico/finanziaria dovuto all'emergenza sanitaria mondiale”.