Una piccola tassa sui consumi per i pensionati di domani

In concreto, si tratterebbe di utilizzare l’infrastruttura tecnologica già esistente e adoperata negli anni precedenti per il cosiddetto cash back, rovesciandone però la prospettiva e trasformandola in cash forward. Ogni acquisto di beni e servizi effettuato con mezzi di pagamento elettronici registrati consentirebbe al cittadino-consumatore di accumulare il 2% del valore speso in previdenza integrativa.

Ne beneficerebbero in misura maggiore i soggetti più fragili dal punto di vista previdenziale, come i giovani, che hanno profili reddituali scarsi, ma scelte di consumo supportate dai mezzi economici messi a disposizione da genitori o parenti.

Gli impatti sulla finanza pubblica sarebbero limitati e gestibili; inoltre, il minore gettito corrente sarebbe interamente destinato a finanziare spesa e consumi (e quindi gettito Iva) in futuro.

L’effetto sui consumi sarebbe ambiguo perché la possibile riduzione dovuta all’aumento dell’aliquota Iva potrebbe essere compensato dall’effetto boost che dipenderebbe dal valore psicologico attribuito dal consumatore al contributo pubblico fornito alla propria previdenza integrativa. Anche la consapevolezza dell’importanza di pensare al futuro ne uscirebbe rafforzata.

La creazione del “fondo di cash forward” avrebbe inoltre conseguenze positive sulla riduzione dell’utilizzo del contante: infatti, le spese in contante non beneficerebbero del contributo pubblico di pensione integrativa, sarebbero penalizzate dall’aumento dell’1% del costo di beni e servizi causato dall’aumento dell’Iva (e andrebbero in parte a coprire il fabbisogno finanziario associato all’intervento, riducendone la dimensione); di contro, il pagamento con strumenti elettronici consentirebbe di accantonare il 2% del consumo in beneficio pensionistico futuro.