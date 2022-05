Una piccola Toyota pensata per le pmi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Toyota Yaris Cross Business è un modello che va a completare la gamma del brand giapponese sulla base sempre della tecnologia full hybrid, nel settore delle auto compatte, ma in questo caso urban suv.

La dotazione di sicurezza si concentra sul pacchetto Safety Sense 2.5 che include il Lane Keep Assist & ilLane Departure Warming, mentre il bagagliaio offre una capacità compresa fra 397 e 1097 litri. La Yaris Cross Business si rivolge alle aziende, agli user chooser, alle pmi e ai liberi professionisti, oltre che ai privati.

Loading...

Piccola fuori, ma grande dentro, ha interni spaziosi. Al prezzo di listino di 27.650 euro la Yaris Cross Business offre una dotazione di serie che include luci a Led diurne, cerchi in lega da 16 pollici, climatizzatore automatico bizona e autoradio con 6 altoparlanti. L’abitacolo moderno e razionale ha al centro della consolle il nuovo sistema d’infotainment Touch da 8 pollici e lo Smart Connect da 9 pollici contasti fisici per il climatizzatore. L’unico powertrain è il full hybrid basato sul 1.500 cc litri a benzina a ciclo Atkinson da 116 cv.

La batteria che alimenta l’unità elettrica è agli ioni di litio, ha una capacità inferiore ad 1 kW e si ricarica velocemente, ma trattandosi di un full hybrid lo fa sfruttando anche le decelerazioni, le frenate e i rilasci o il surplus di potenza del motore termico. Con la modalità B che si imposta con la leva del cambio, inoltre, la rigenerazione aumenta.

La Yaris Cross si adatta al ruolo di vettura principale per la forza commerciale e per questo Toyota ha creato l’allestimento Business per aziende e professionisti che prevede anche una formula di noleggio dedicato by Kinto One destinata appunto alla versione Business e strutturata su un piano di 36mesi e 45mila km che prevede un canone di 249 euro +Iva al mese e di un acconto iniziale che è stato fissato in 3.900 euro + Iva.