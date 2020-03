Una politica europea contro l’emergenza: la lettera di 157 economisti a governo e Ue Il documento, tra i cui firmatari appaiono alcuni studiosi vicini alle correnti eterodosse, esprime la preoccupazione che l’emergenza porti alla fine della moneta unica e alla disgregazione della Ue

Il Commissario all’Economia Paolo Gentiloni (Afp)

Una lettera aperta al Governo e al commissario europeo Paolo Gentiloni. Per chiedere all’Europa un «pacchetto di provvedimenti straordinari» contro le conseguenze dell'epidemia di coronavirus.



Più di 150 economisti - tra i quali figurano alcuni nomi noti tra gli studiosi ‘eterodossi' o comunque attenti alle correnti non ortodosse (Giovanni Dosi, Gennaro Zezza, Carlo Panico) - hanno firmato un documento, indirizzato anche al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro dell’economia Roberto Gualtieri perché siano le istituzioni comunitarie ad affrontare l’emergenza sanitaria globale.



Il timore che la crisi porti alla fine dell’euro

Il timore degli economisti è che «un’emergenza così grave, non adeguatamente gestita, potrebbe portare alla fine della moneta unica e in ultima analisi alla disgregazione finale dell’Unione europea». Propongono allora un pacchetto articolato di misure per affrontare sia l’emergenza sanitaria che quella economica.

Le proposte comprendono il «rifinanziamento immediato dei sistemi sanitari dell'Unione europea»; un «sussidio di disoccupazione» per lavoratori a tempo determinato e indeterminato; un «indennizzo economico per le famiglie poste in quarantena domiciliare»; «sussidi e linee di credito» per le imprese che debbano sospendere temporaneamente l'attività; «assistenza ai minori» i cui genitori sono entrambi ricoverati e agli «anziani non autosufficienti nel caso di ricovero delle persone che li assistano».

Gli aiuti, dalla scuola al terzo settore

Per l'interruzione delle lezioni a scuola, il documento propone «aiuti alle famiglie», «un finanziamento straordinario» per consentire «la didattica a distanza». Per il terzo settore che operano a sostegno delle situazioni di emergenza si ipotizza «un finanziamento»Il documento si conclude con l’auspicio per un «grande piano di investimenti relativo a infrastruttura e ambiente».