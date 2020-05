Una proposta, l’affido di solidarietà di Roberto Alatri e Alberto Panetta

L’anno scorso il premio Nobel per l’Economia è stato assegnato a Michael Kremer, Abhijit Banerjee ed Esther Duflo per l’approccio sperimentale nella lotta alla povertà globale. Banerjee e Duflo, in particolare, avevano sintetizzato le loro ricerche in un libro divulgativo, «L’economia dei poveri», nel quale sono descritte alcune ricerche sul campo relative a questioni molto concrete. Nello stesso anno, veniva pubblicato in Italia «Il terzo pilastro» di Raghuram Rajan, ex chief economist del Fondo monetario internazionale, in cui è ripensato il rapporto tra mercato e società civile, sostenendo il rafforzamento delle comunità locali per arginare gli effetti negativi dei processi di globalizzazione.

In questi mesi drammatici per l’emergenza Covid-19 la focalizzazione sul fenomeno della povertà sembra sempre più rilevante. Le azioni di welfare messe in campo dai governi sono ingenti, ma ad esse si potrebbero affiancare iniziative più decentrate e comunitarie, proprio nel senso delle idee di Rajan, Banerjee e Duflo.

Una proposta potrebbe essere quella di istituire “l’affido di solidarietà”: un nucleo famigliare che ha la fortuna di avere di questi tempi entrate certe potrebbe aiutare con un sussidio finanziario, per un periodo determinato, un altro nucleo che si trovi in oggettiva e provata difficoltà economica. Lo Stato interverrebbe in due modi: da un lato per verificare che la famiglia che chiede l’accesso all’affido non abbia altre entrate (reddito di cittadinanza, cassa integrazione, disoccupazione, eccetera). Dall’altro per consentire alla famiglia che aiuta di beneficiare di contenute agevolazioni fiscali (riduzione dell’aliquota, possibilità di detrarre e/o differimento dei versamenti). Si tratterebbe in parte di un trasferimento di risorse centro – periferia, mediato però localmente, con il vantaggio della prossimità degli interventi e quindi della riduzione delle asimmetrie informative, perché gli interventi sarebbero soprattutto a vantaggio di persone conosciute nell’ambito delle comunità locali.

D’altra parte, proprio in Italia abbiamo inventato il sistema del caffè pagato per chi non può permetterselo.