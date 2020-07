Una proposta unitaria per modernizzare la gestione dei rifiuti Un documento unitario, che condivide analisi e proposte e mette insieme le idee delle imprese e dei lavoratori: questa la prima novità e la forza del documento di Alfredo de Girolamo

Nella discussione sul Piano nazionale di rilancio economico arriva una proposta forte sui rifiuti. Le principali associazioni di impresa italiane (Utilitalia, Confindustria e Assoambiente) e le principali organizzazione sindacali (Cgil, Cisl e UIL) hanno firmato un documento congiunto indirizzato al Governo e al Parlamento, intitolato “Dai rifiuti, un contributo all'economia circolare”.



Un documento unitario, quindi, che condivide analisi e proposte e mette insieme le idee delle imprese e dei lavoratori, questa la prima novità e la forza del documento.

L'analisi: in Italia mancano impianti, le norme sono troppo complesse e ci sono differenze abissali fra il sud ed il nord del Paese. La soluzione: serve una strategia di modernizzazione del settore, una politica industriale che rafforzi il comparto, un piano di investimenti in impianti stimato in 10 miliardi di euro in 5 anni.

L'Italia rappresenta un paradosso: è uno dei più importanti distretti industriali del riciclo del mondo, ma presenta enormi criticità nella gestione degli scarti e dei rifiuti non riciclabili. Mancano impianti di recupero energetico, le discariche stanno esaurendosi, non ne abbiamo in numero sufficiente per i rifiuti pericolosi. Inoltre mancano piattaforme per il riciclo e impianti di digestione anaerobica e compostaggio, specie al centro-sud.

Conseguenza di questa situazione è che importiamo rottami di ferro ed esportiamo rifiuti da termovalorizzare e rifiuti pericolosi, sia urbani che speciali. Il sistema è in equilibrio precario, aumentano gli stoccaggi e l'emergenza rifiuti è dietro l'angolo ogni giorno, come testimoniano i molti incendi e i l'enorme quantità di rifiuti trasportati da una regione all'altra.