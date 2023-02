Una regione storica

Appena a nord di Stoccarda si trova Ludwigsburg, una città barocca ed ex residenza reale dei duchi e dei re del Württemberg. Il palazzo di Ludwigsburg (noto come la Versailles sveva) con le sue 400 stanze è il più grande complesso di conformazione barocca esistente in Germania e si trova in un parco di circa 30 ettari, con i suoi giardini “Barocchi in fiore”. A est di Stoccarda, sulle rive del fiume Neckar, si trova invece Esslingen, una città medievale ricca di storia. La città si è evoluta in un periodo di oltre mille anni e questo si riflette nel centro storico con i suoi tre municipi, la più antica fila di edifici a graticcio della Germania e le sue belle case patrizie. Da oltre 700 anni, il castello di Esslingen domina la città.

C'è anche il castello Hohenzollern da ammirare, sede ancestrale della casa reale di Prussia, che domina orgogliosamente la valle come un castello da favola. Documentato per la prima volta nell‘XI secolo, il castello fu restaurato e ampliato nel XIX secolo dalla famiglia Hohenzollern.



