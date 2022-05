Una regolamentazione sicura per non fare del Fintech il tulipano del nuovo millennio

Un caso interessante è quello del mercato americano dei mutui ipotecari, in cui intermediari Fintech operano da circa dieci anni con una strategia di marketing aggressiva. Finora, le banche tradizionali non hanno visto ridursi significativamente la loro quota di mercato, ma a prezzo di una riduzione del loro margini. La concorrenza fa bene nell’immediato, ma ancora una volta si tratta di accertare se i tassi offerti dalla nuova finanza sono adeguati al rischio. Anche la svolta dei mutui subprime era stata accolta come salutare.

Un’altra applicazione importante delle nuove tecnologie è quella della finanza decentralizzata e in particolare dalle piattaforme che offrono servizi di prestito, sulla base di stablecoins, cioè criptovalute il cui valore è ancorato a un paniere di attività che dovrebbero mantenerlo stabile. Anche qui la crescita è spettacolare, ma i rischi sono elevati. Gli stablecoins sono una bella invenzione, ma come aveva già ammonito la Banca dei regolamenti internazionali, hanno il piccolo difetto di essere tutt’altro che stabili. L’effetto netto è che il rischio di liquidità è elevato, anche perché la finanza decentralizzata è caratterizzata da una forte concentrazione delle fonti: metà dei depositi vengono da meno di 10 conti e anche meno nel caso delle criptoattività meno diffuse.

Insomma, la nuova finanza sta crescendo, non ha ancora minacciato la posizione delle banche tradizionali, soprattutto nel mondo occidentale, ma sta accumulando rischi elevati, che possono diventare anche di rilievo sistemico. Gli investitori non sembrano preoccuparsi più di tanto e stanno facendo lievitare i prezzi delle azioni dei nuovi attori a valori molto elevati e certo non suffragati dagli utili attuali né da quelli prevedibili a medio termine. Il che genera almeno due considerazioni.

1. Occorre garantire parità di condizioni concorrenziali fra la finanza tradizionale e la nuova. Ci sono molte difficoltà tecniche e giuridiche da superare, ma ormai il fenomeno è troppo consolidato per aspettare ancora. Certo: la regolamentazione costa, ma è il prezzo da pagare per ridurre al minimo la probabilità di crisi. Quindi, non si vede perché non debba essere sopportato dalla nuova finanza in misura proporzionale alla vecchia. Naturalmente poiché la nuova finanza non ha confini, occorre un consenso internazionale, esattamente come è stato fatto negli anni Ottanta per la regolamentazione del capitale delle banche.

2. L’analisi del Fondo consolida il sospetto che si siano formate bolle speculative sulle azioni dei protagonisti della nuova finanza, esattamente come era avvenuto alla fine del secolo scorso per le imprese tecnologiche. Anche allora il mercato aveva commesso l’errore tipico delle bolle, a cominciare da quella sui tulipani nell’Olanda del Seicento. Quella di credere che un’idea innovativa sia di per sé fonte di successo. Al contrario, nelle grandi fasi di trasformazione per ogni imprenditore come Steve Jobs ce ne sono centinaia che falliscono e così succederà nel mondo del Fintech. Questo oltre che essere un ulteriore elemento per rendere urgente una regolamentazione è un monito per gli investitori che credono ciecamente all’innovazione. Guardate al futuro della tecnologia, ma anche al passato delle lacrime versate (in ritardo) da tanti investitori troppo ottimisti.