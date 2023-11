Una resistenza sbagliata, ecco perché

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Ci troviamo in una fase cruciale del percorso normativo dell’AI Act. Durante il trilogo, questa legge rischia di essere indebolita a causa di una resistenza, secondo noi sbagliata, da parte dei rappresentanti dei vostri governi. Questi ultimi spingono per l’autoregolamentazione da parte delle imprese che implementano foundational AI models (e.g. ChatGPT e Bard). Questo implica che tali aziende seguiranno le proprie regole, attraverso codici di condotta, invece di essere regolate da enti ufficiali e autorità competenti. Questa posizione sta rallentando l’approvazione dell’AI Act, soprattutto se si considerano le imminenti elezioni del Parlamento europeo previste per giugno. Ancora più grave, il cambio di direzione regolatoria potrebbe ridurre l’efficacia della legge, mettendo in pericolo la tutela dei diritti e ostacolando l’innovazione in Europa. Contrari alla proposta di autoregolamentazione, esortiamo tutte le parti coinvolte nel trilogo ad approvare quanto prima l’AI Act. Di seguito illustriamo le tre ragioni fondamentali a sostegno dell’approvazione dell’AI Act nella sua formulazione originale.

Le imprese non dovrebbero creare le regole

del gioco

Aziende che si autoregolano potrebbero dare priorità ai propri profitti a discapito della sicurezza pubblica e dei principi etici condivisi. In questo senso, i codici di condotta – intesi come unico strumento di regolamentazione – risultano essere spesso insufficienti e inefficaci. Ad oggi non sono chiari i ruoli e le responsabilità dei soggetti preposti al monitoraggio dei codici di condotta, atti a sorvegliare e garantirne l’adempienza. Questo crea problemi anche per l’industria dell’intelligenza artificiale (IA). Le aziende potrebbero essere dissuase dallo sviluppo e immissione nel mercato di prodotti e servizi innovativi a causa dell’incertezza della loro ammissibilità, portando a possibili sanzioni. L’intervento risolutivo di questa incertezza potrebbe concretizzarsi nell’aggiunta tardiva di ulteriori norme nell’AI Act, a valle della sua approvazione, e dunque limitando il dibattito parlamentare. Infine, se ogni impresa o settore stabilisse le proprie regole, si otterrebbe un mosaico disomogeneo di standard. Questo renderebbe più difficile e costoso per le autorità monitorare e per le aziende adeguarsi, ostacolando l’innovazione e la conformità. Un tale scenario andrebbe contro uno degli obiettivi cardine dell’AI Act, ossia armonizzare gli standard in tutta l’UE.

Loading...

La leadership dell’UE nella regolamentazione dell’IA

La resistenza di Francia, Germania e Italia riguardo alle regole per i foundational models mette a rischio la leadership dell’Ue nella regolamentazione dell’IA. Attualmente, l’Ue è capofila, promuovendo il primo insieme completo di regole per l’IA come parte della sua Strategia Digitale. Tuttavia, l’Ue rischia di perdere il primato se non affronta in modo rapido ed efficace le sfide regolamentari rimanenti, e rischia di perdere il suo vantaggio competitivo a favore di paesi come gli Stati Uniti e la Cina. I cittadini europei potrebbero finire per usare prodotti IA regolamentati con valori e obiettivi diversi da quelli europei.

Quanto ci costa non avere regole per l’IA

Non avere regole per l’IA ha un costo alto. Se ritardiamo l’approvazione dell’AI Act, corriamo rischi sia come individui sia come società. Senza regole chiare, l’uso dei prodotti IA potrebbe essere pericoloso e non portare benefici all’interesse pubblico. La mancanza di un regolamento apre la porta a possibili abusi delle tecnologie dell’IA. Le conseguenze sono gravi e includono violazioni della privacy, bias, discriminazioni e minacce alla sicurezza nazionale in settori critici come la sanità, i trasporti, e l’educazione. Dal punto di vista economico, le applicazioni IA non regolamentate possono distorcere la concorrenza e le dinamiche dimercato, dando vantaggi alle grandi aziende con più risorse finanziarie. È sbagliato pensare che le regole blocchino l’innovazione. Al contrario, solo con regolamenti giusti e una competizione leale l’innovazione può crescere e beneficiare i mercati, la società e l’ambiente. Per questo, la normativa è da considerarsi il principale fattore abilitante dell’innovazione. In conclusione, l’AI Act non è solo una legge. Rappresenta i valori che noi, come cittadini europei, vogliamo sostenere e il tipo di società che vogliamo costruire, non solo per l’Ue di oggi ma anche per le future generazioni. Approvando l’AI Act, rafforziamo la nostra identità, reputazione e credibilità, e consolidiamo il nostro ruolo guida nell’intelligenza artificiale a livello mondiale. Cinque anni dopo il “AI4People’s Ethical Framework for a Good AI Society”, che ha guidato i lavori iniziali dell’High-Level Group sull’IA della Commissione Europea, chiediamo alle istituzioni dell’Ue e agli Stati membri di trovare un compromesso che mantenga integro e ambizioso la legge l’AI Act. Lasciate che questo regolamento sia il faro di una governance responsabile ed etica dell’IA e che l’UE diventi un modello per il resto del mondo.

Luciano Floridi —Fondatore e Direttore Digital Ethics Center, Yale University Primo Presidente Comitato Scientifico, AI4People Institute