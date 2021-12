Una rete di sensori per gestire il traffico pesante su strade e ponti

Una volta allineato e tarato, il sistema riesce ad acquisire dati per verificare l'effettiva usura delle infrastrutture e permette di effettuare misurazioni precise, dinamiche e in tempo reale del peso del veicolo in transito, a prescindere dalla velocità e dalla traiettoria del mezzo.

«In questo contesto l'innovazione sarà utile anche per il monitoraggio dello stato di usura delle infrastrutture e la pianificazione di eventuali interventi di manutenzione - sottolinea Piero De Fazio, responsabile Sezione Strumenti per applicazioni energetiche dell'Enea e coordinatore scientifico del progetto -, in linea con le recenti disposizioni normative sui trasporti che rivolgono una particolare attenzione ai pesi massimi dei veicoli autorizzati a circolare sulla rete viaria nazionale ed internazionale».

Il sistema, ideato, sviluppato e testato al Centro Ricerche Enea della Trisaia (Matera), prima della sua installazione è stato testato da un team multidisciplinare di ricercatori.

Al termine del progetto, in collaborazione con l'Anas, Sentinel sarà installato sull'Autostrada A2, nel tratto compreso tra il chilometro 0 (Fisciano, provincia di Salerno) e il chilometro 7 (Salerno), e in futuro su altri nodi dell'infrastruttura stradale che per caratteristiche altimetriche, ambientali o climatiche possano essere considerati critici.